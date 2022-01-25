أبوظبي تصدر قانونا لتنظيم عمل الشركات العائلية

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بشأن حوكمة الشركات العائلية في الإمارة، ”تعزيزا لأهميتها وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيلا لانتقال ملكيتها بين الأجيال المتعاقبة“، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، فإن ”القانون يهدف إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقا لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة“.

وقال المكتب إن ”القانون أعطى المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة، كما ينصّ القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها“.

ووفق البيان، لا تسري أحكام القانون على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة على 40% من إجمالي رأسمالها، ويطبّق على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلب يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي اعتبارا من شهر مارس/ آذار المقبل.

ونقلت صحيفة ”الاتحاد“ المحلية، عن محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قوله إن ”قانون حوكمة الشركات العائلية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في التنمية الاقتصادية، ويوفر إطارا تشريعيا متكاملا لضمان نمو وازدهار هذه الشركات واستمراريتها عبر الأجيال، ومواكبتها للتطورات في قطاع الأعمال، خاصة مع إمكانية استقطاب شركاء إستراتيجيين من خارج العائلة في حدود 40% من إجمالي رأسمال الشركة، الأمر الذي يتيح لها إمكانيات واسعة للتطور والتوسع“.

وأضاف أن ”الشركات العائلية، التي تسهم بدور حيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ عقود طويلة، تمتلك القدرة على مواصلة المساهمة في التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة، بما لديها من خبرات متراكمة، ومرونة في التعامل مع التطورات، فضلا عن خبراتها في الشراكة مع الجهات الحكومية، والاستثمار في القطاعات التي تستهدفها المبادرات الإستراتيجية التي تطلقها إمارة أبوظبي“.