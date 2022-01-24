"باناسونيك" تستثمر 700 مليون دولار لإنتاج بطاريات "تسلا"

أعلنت شركة ”باناسونيك“ اليابانية لتصنيع الإلكترونيات أنها ستبدأ في الإنتاج الضخم لبطاريات ”الليثيوم أيون“ الجديدة، التي تزيد من نطاق السيارات الكهربائية بأكثر من 15%، في بداية 2023، بحسب موقع ”إنغادجيت“.

وبدأت الشركة في تطوير خلايا البطارية الجديدة البالغ عددها 4680 بناءً على طلب من شركة ”تسلا“، حيث تقول الشركة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إن البطارية الجديدة يمكن أن تعزز نطاق طرازها الرائد ”S“ من 650 كيلومتراً (حوالي 404 أميال) إلى 750 كيلومتراً (حوالي 465 ميلاً) في الشحنة الواحدة.

وذكرت تقارير أن البطارية الجديدة ستكون أكبر مرتين في الحجم من الإصدارات القديمة، مع زيادة سعتها خمسة أضعاف، مما يسمح لمصنعي السيارات بتقليل عدد البطاريات المستخدمة في كل سيارة، ما يقلل أيضاً من الوقت الذي يستغرقه تصنيع السيارات. ونظرًا لكفاءة البطارية العالية، سيكلف إنتاج هذه البطاريات الجديدة أقل بنسبة 10% إلى 20%، مقارنة بالإصدارات القديمة على أساس السعة.

وبما أن السيارات الكهربائية ستكون قادرة على السفر لمسافات أطول بشحنة واحدة، تتوقع ”باناسونيك“ أن تتسارع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، ما يشجع الشركة على الاستثمار بكثافة في تطوير مثل هذه البطاريات.

بدوره، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ“تسلا“، إن الشركة تريد تصنيع بطارياتها الخاصة حتى لا تعتمد كلياً على الشركات الأخرى، لكنها ستستمر في شراء البطاريات من ”باناسونيك“ أو الشركات الأخرى المصنعة للبطاريات.

وتمتلك ”باناسونيك“ بالفعل مصانع بطاريات كهربائية في اليابان والولايات المتحدة التي تزود البطاريات للمحطات التي تديرها ”تسلا“ في ولاية كاليفورنيا، لكنها تقوم أيضاً بتوسيع مصنعها في واكاياما باليابان، وإدخال معدات جديدة لإنتاج بطاريات ”تسلا“ الجديدة بكميات كبيرة، حيث تستثمر حوالي 80 مليار ين ياباني (704 ملايين دولار).

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع ”واكاياما“ حوالي 10 جيجاوات سنويا، أي ما يعادل إنتاج بطاريات تكفي لـ 150 ألف سيارة كهربائية، مما يمثل حوالي 20٪ من الطاقة الإنتاجية لشركة ”باناسونيك“.

وتخطط شركة ”باناسونيك“ لبدء عملياتها جزئياً هذا العام لإنشاء تقنيات آمنة وفعالة قبل بدء الإنتاج الضخم العام المقبل، كما تهدف أيضاً لتوسيع الإنتاج الضخم في مصانعها بالولايات المتحدة أو الدول الأخرى.

وتهدف الشركة أيضاً إلى جعل بطاريتها الجديدة المصنوعة من الليثيوم والحديد ”المعيار العالمي الجديد في السيارات الكهربائية“، وترغب في توفيرها لشركات صناعة السيارات الأخرى.