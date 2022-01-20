"إيرباص" تلغي عقدا لشراء 50 طائرة "إيه 320 نيو" مع الخطوط القطرية

قالت شركة إيرباص اليوم الخميس إنها ألغت عقدا مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 50 طائرة طراز ”إيه 320 نيو“.

ومن شأن هذا القرار أن يوسع نزاعا يشمل مطالبات بتعويضات تتجاوز 600 مليون دولار مع شركة الطيران الخليجية بشأن الطائرة إيه350 الأكبر حجما، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال متحدث باسم شركة إيرباص: ”نؤكد أننا أنهينا بالفعل عقد 50 طائرة من طراز إيه 321 مع الخطوط الجوية القطرية بما يتفق مع حقوقنا“.

في ذات الإطار، قالت مصادر مطلعة للوكالة إنه تم تحديد جلسة إجرائية في 26 أبريل/ نيسان لنظر دعوى قضائية نادرة تتضمن مطالبة الخطوط القطرية بأكثر من 600 مليون دولار تعويضات من شركة إيرباص بسبب عيوب في طلاء طائرات من طراز ”إيه 350“.

ومع تفادي تسوية سريعة للقضية، يقول خبراء إن الخلاف يمثل المرة الأولى على الإطلاق التي يهدد فيها خلاف بشأن العقود والسلامة بين شركة لتصنيع الطائرات وشركة طيران كبرى بنظر القضية أمام محكمة، مما يتيح إمكان الكشف عن قرارات تجارية وأمور فنية.

وتم تحديد موعد الجلسة الإجرائية بمعرفة قسم بالمحكمة العليا في لندن اليوم الخميس.

وتثير هذه القضية تساؤلات بشأن 23 طائرة من طراز ”إيه 350“ لم تتسلمها قطر بعد، وذلك بعد أن ألغت إيرباص عقدا مع الشركة القطرية لشراء 50 طائرة من طراز ”إيه 320“.