رئيس البنك الدولي يقارن بين مليارات مايكروسوفت لشراء شركة ألعاب وديون الدول الفقيرة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بعد إعلان شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية العملاقة أنها ستنفق عشرات مليارات الدولارات لشراء شركة ألعاب فيديو، عقد رئيس البنك الدولي ”ديفيد مالباس“ أمس الأربعاء مقارنة بين هذه الصفقة والأموال التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة التي ترزح تحت أعباء الديون.

وقال مالباس: ”أذهلني هذا الصباح استثمار شركة مايكروسوفت 75 مليار دولار في شركة ألعاب فيديو“، مقارنة بتبرعات بلغت 24 مليار دولار فقط على مدى ثلاث سنوات لمساعدة البلدان الأكثر فقرا، في إشارة إلى تبرعات تقدمت بها 48 دولة غنية ومتوسطة الدخل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضاف مالباس حول صفقة مايكروسوفت خلال نقاش في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ”عليك أن تتساءل، هل هذا هو التوزيع الأفضل لرأس المال؟“.

وتابع ”يجب أن يكون هناك مزيد من تدفق الأموال والنمو في الدول النامية“.

ودعا رئيس البنك الدولي الدول الأكثر ثراء في مجموعة العشرين إلى تقديم مزيد من إعفاءات الديون للبلدان الأقل نموا في العالم والمؤهلة للحصول على قروض دون فوائد.

وقال مالباس: ”الديون المستحقة باتت مهولة“، وقد أصبحت مشكلة ”مركبة“.

يذكر أن البنك الدولي قال في وقت سابق إن الدول النامية الأكثر فقراً تحتاج إلى تخفيف أسرع للديون من ”مجموعة العشرين“، مكرراً دعواته للصين، أكبر دائن في العالم، والدائنين في القطاع الخاص للمشاركة بشكل كامل في مساعي تخفيف أعباء الديون.

وأعلنت ”مايكروسوفت“ يوم الثلاثاء نيتها الاستحواذ في مقابل نحو 69 مليار دولار على شركة ”أكتيفيجن بليزارد“ الأمريكية العملاقة لألعاب الفيديو التي أصدرت ألعاباً واسعة الشعبية منها ”كاندي كراش“ و“كول أوف ديوتي“ و“وورلد أوف ووركرافت“.

وتتضمن الصفقة استحواذ شركة ”مايكروسوفت“ على امتيازات مبدعة مثل Call of Duty وCandy Crush وWarcraft.

وسيكون لشركة ”مايكروسوفت“ 30 استوديو داخليا لتطوير الألعاب، ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه شركة ”مايكروسوفت“ لإطلاق ألعاب ”أكتيفيجن بليزارد“ (Activision Blizzard) في Game Pass، وهو اشتراك يتيح اللعب بعشرات ألعاب الفيديو.

وقالت ”مايكروسوفت“ الأمريكية، إنها ستستحوذ على ”أكتيفيجن بليزارد“ مقابل 95 دولارا للسهم الواحد في صفقة قيمتها 68.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في العام 2023، وفقا لما ذكرته ”مايكروسوفت“.