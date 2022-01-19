شركة "مصدر" الإماراتية توقع اتفاقيتين للهيدروجين مع "إنجي" و"توتال اينرجيز"

قالت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا لتطوير مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات العربية مع إنجي الفرنسية وفرتيجلوب.

وفي بيان منفصل، قال مصدر إنها اتفقت أيضا مع توتال إينرجيز وسيمنس على تطوير مشترك لمشروع لوقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر في مدينة مصدر.

وقالت الشركة إن مصدر وانرجي وفرتيجلوب، وهي مشروع مشترك بين شركة الكيماويات أو سي آي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ستستكشف التطوير المشترك لمصنع تصل طاقته إلى 200 ميجاوات.

ويهدف الاتفاق لتشييد منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخصر بحلول 2025 في الرويس بإمارة أبوظبي.

وستكون فرتيجلوب المستخدم الوحيد في الأجل الطويل للهيدروجين، الذي سيستخدم لإنتاج الأمونيا الخضراء.

ولم تكشف مصدر، المملوكة لصندوق مبادلة للثروة السيادية لأبوظبي، عن قيمة أي من الاتفاقين.

وشكلت إنجي ومصدر شراكة بقيمة خمسة مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول؛ لاستكشاف تطوير الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات، تستهدف طاقة إنتاجية لا تقل عن 2 جيجاوات بحلول 2030 .

وللحصول على الهيدروجين الأخضر، يجري تمرير كهرباء منتجة من مصادر متجددة خلال الماء لفصل الهيدروجين عن الأكسجين.

ويروج البعض له كوقود رئيسي لمستخدمي الطاقة الساعين لخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.

وأعلنت دولة الإمارات وجارتها السعودية عن طموحات كبيرة بشأن الهيدرجين.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الاثنين، إن بلاده تهدف للاستحواذ على حوالي ربع السوق العالمي للهيدروجين، في حين قال وزير الطاقة السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن المملكة تريد أن تكون أكبر موّرد للهيدروجين في العالم.