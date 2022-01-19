لتجنب اضطراب الطيران.. شركتان تعلقان تشغيل الجيل الخامس قرب مطارات أمريكية

اتفقت شركتا ”آيه.تي أند تي“، و“فرايزون“، على إرجاء تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية قرب مطارات كبيرة، لتجنب أي اضطراب في رحلات الطيران الأمريكية، في إطار نشر تكنولوجيا الجيل الخامس التي ستوفر لعشرات الملايين خدمات إنترنت أسرع، وفقا لرويترز .

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، قائلا إنه ”سيتجنب أي اضطرابات محتملة في سفر الركاب وعمليات الشحن وتعافينا الاقتصادي، ويتيح في الوقت نفسه نشر أكثر من 90% من أبراج الاتصالات اللاسلكية كما كان مقررا“.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية نشرت قائمة محدثة في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، بالمطارات التي يمكن للطائرات استخدامها، وتشمل مطارات كبيرة، مثل: جون كينيدي ولاجوارديا في نيويورك ولوس أنجلوس وأوهير وميدواي في شيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وقالت مصادر لرويترز إن ”فرايزون لن تقوم مؤقتا بتشغيل نحو 500 برج اتصالات قرب المطارات، وهو ما يقل عن 10% من التشغيل المزمع، في حين تعكف شركات الطيران والإدارة الأمريكية على التوصل إلى حل دائم حسب ما ذكرت مصادر مطلعة“.

ولم تذكر تفاصيل الاتفاق التي تشمل مدة الإرجاء.

جاء ذلك، بينما سارعت شركات طيران عالمية إلى تعديل أو إلغاء رحلات إلى الولايات المتحدة قبيل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس اليوم الأربعاء، التي أثارت مخاوف مرتبطة بالسلامة.

وحذرت إدارة الطيران من أن أي تداخل محتمل لهذه التكنولوجيا، قد يؤثر على قراءة الارتفاعات التي تلعب دورا مهما في هبوط بعض الطائرات في أثناء الطقس السيئ.

وكان رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية، حذروا الاثنين، من ”اضطرابات كارثية“ في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5-جي) للإنترنت، اليوم الأربعاء كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأرجأت شركتا ”أيه تي أند تي“، و“فيرايزون“، إطلاق خدمة ”الجيل الخامس سي-باند“ الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

وقال رؤساء الشركات في رسالة ”نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية أف أيه أيه في الـ19 من كانون الثاني/يناير 2022“.