"ملتي بلاي" الإماراتية تعتزم تخصيص 845 مليون دولار لعمليات توسع

قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة ”ملتي بلاي“ القابضة في أبوظبي، يوم الجمعة، إن الشركة، التي تعد العالمية القابضة مساهما رئيسيا بها، ستنفق 3.1 مليار درهم (845 مليون دولار) جمعتها عند إدراجها الشهر الماضي على صفقات تهدف للتوسع.

تأسست ”ملتي بلاي“ في العام 2003، كوكالة اتصالات واستحوذت عليها العالمية القابضة في 2020 قبل إدراجها في بورصة أبوظبي.

والشركة العالمية القابضة، هي واحدة من أعلى الشركات المدرجة قيمة في الإمارات.

وتصف ”ملتي بلاي“ نفسها بأنها ”شركة قابضة تركز على التكنولوجيا“ تشمل وحداتها أيضا شركات لخدمات التبريد وتعليم القيادة، فضلا عن خدمات المنتجعات الصحية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة سامية بو عزة، إن ”غالبية المبلغ المذكور سينفق في استثمارات وصفقات استحواذ، وسيكون ”موزعا بالتساوي تقريبا“ على كافة وحدات العمل.

وأضافت بو عزة في مقابلة مع ”رويترز“: ”نتمتع بجرأة بالغة ونبحث بقوة شديدة عن الفرص الجيدة“، مشيرة إلى أن ”الشركة تدرس عدة صفقات في أوروبا“، لكنها لم تذكر أي تفاصيل بشأن الصفقات المحتملة.

وقالت إن ”الإطار الزمني سيتحدد فور ظهور الفرص“.

وأعلنت ”ملتي بلاي“ في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنها ستستثمر 275 مليون درهم في وكالة ”جيتي إيمدجز“ قبيل اندماج مرتقب هذا العام بين الشركة الإعلامية وشركة استحواذات ذات غرض خاص.

وأدرجت ”ملتي بلاي“ في سوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويسمح الإدراج المباشر للشركات بالتداول في سوق الأوراق المالية دون الحاجة إلى إجراء طرح عام أولي تقليدي وأكثر كلفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب لـ“رويترز“ إن الشركة تخطط لطرح أسهم في وحدتها ”ملتي بلاي“، من خلال طرح عام أولي.

وذكرت الشركة أن ”الطرح المزمع قد تتراوح قيمته بين 8 و10 مليارات درهم“.

كما أعلنت في إفصاح لها في البورصة في تشرين الثاني/توفمبر الماضي، إن ”ملتي بلاي لديها أصول قيمتها 8.2 مليار درهم (2.23 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الماضي“.

وأضافت: ”تعتزم المجموعة السعي إلى تحقيق مزيد من النمو الطبيعي ومن خلال عمليات استحواذ قابلة للتطوير، مع التركيز على الابتكار الرقمي في قطاعات متنوعة، منها السيارات والمرافق ورأس المال والصحة والاتصالات“.