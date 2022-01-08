متفوقة على تسلا.. شركة "فولفو" تستعد لإطلاق سياراتها ذاتية القيادة بالكامل

تعتزم شركة ”فولفو“ السويدية لصناعة السيارات، طرح سيارتها الكهربائية الجديدة ذاتية القيادة بالكامل، خلال العام الجاري 2022.

وقال مارتن كريستنسون، مدير التنقل والقيادة الذاتية في شركة ”فولفو“، عن السيارة الجديدة إن “ السائق لن يحتاج إلى إبقاء عينيه على الطريق، ويمكن تناول الإفطار أو قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم، بينما تقوم السيارة بكل العمل“، وفق قوله.

وتتعاون ”فولفو“ مع شركة Waymo، منذ العام 2020، حيث تدير الشركة التابعة لـ Alphabet، برنامجًا تجريبيًا ناجحًا للسيارات ذاتية القيادة بنسبة 100% منذ سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية.

كيف تعمل؟

سيارة ”فولفو“ الجديدة التي ستحل محل ”فولفو XC90“ الحالية، هذا العام، وستكون مشابهة في التصميم لمفهوم Concept Recharge، ستكون لها عجلة قيادة ودواسات، لكن نظام القيادة المستقل الخاص بها سيكون قادرًا على تولي القيادة على أنواع معينة من الطرق.

كما تحتوي السيارة على نظام LiDAR (تحديد المدى عن طريق الضوء) يدعي Iris، من إنتاج شركة Luminar.

ويستخدم نظام Iris أشعة الليزر للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد لمحيط السيارة في الوقت الفعلي، بمعدل 300 نقطة لكل درجة مربعة.

وتغطي كل عدسة في النظام، زاوية أفقية 120 درجة حول السيارة، وزاوية عمودية 26 درجة، وبحسب شركة Luminar، فإن دقة قياس المسافات تبلغ سنتيمترًا واحدًا، وبمدى أقصاه 600 متر و 250 مترًا في أسوأ الظروف.

وبالإضافة إلى نظام LiDAR، سيتم تجهيز السيارة بخمسة رادارات، و 8 كاميرات، و 16 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية.

وتم تطوير نظام الذكاء الاصطناعي للسيارة مع شركة Waymo، والتي تعد الآن الشركة الأكثر تقدمًا في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي لقيادة السيارات، وهي نتاج سنوات من الاختبار مع سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

ووفقًا لشركة فولفو، فإن نظام القيادة الذاتية – المسمى Ride Pilot – قادر على تحديد العقبات، والحيوانات، والمشاة.

منافسة تسلا

وعلى عكس نظام مساعدة السائق في السيارات الحالية، سيتمكن نظام LiDAR الجديد من تحديد العوائق الثابتة التي لم يتمكن من تحديدها من قبل.

ويعد تحديد العوائق الثابتة، أكبر مشكلة تواجه سيارات تسلا، حيث لا يمكنها الاستجابة لسيارات الطوارئ المتوقفة على الطرق السريعة.

وعلى الرغم من أن نظام القيادة الذاتية في تسلا، لا يسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة، فإن فولفو تدّعي أن نظامها الجديد يحدد ضمنيًا ما يمكن أن يتوقعه السائق.

وتقول شركة ”فولفو“، إنها كشركة ”ستتحمل مسؤولية أي حادث ناتج عن نظام القيادة الذاتية“، فيما لم تهتم تسلا بأي حال من الأحوال، حيث تدعي أن نظام القيادة الذاتية التابع لها هو مجرد مساعد.