الخطوط القطرية تطلب تعويضًا من إيرباص‎‎ بأكثر من 600 مليون دولار

أظهرت وثيقة محكمة، اليوم الخميس، أن شركة الخطوط الجوية القطرية طالبت بتعويض قدره 618 مليون دولار من شركة إيرباص لصناعة الطائرات في إطار خلاف على تآكل سطح طائرات ”إيه 350″، وفق ماذكرته وكالة ”رويترز“.

وتطالب الشركة كذلك بتعويض إضافي قدره 4 ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن تشغيل طائراتها من هذا الطراز، وعددها 21 طائرة، بأمر من الجهات التنظيمية القطرية بسبب هذا العيب الذي يشمل تآكلًا وثقوبًا في السطح الواقي من الصواعق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكدت شركة ”إيرباص“ أن طائرتها من طراز ”إيه 350“ آمنة، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية مقاضاة شركة صناعة الطائرات الأوروبية في نزاع حول أضرار لحقت بأسطح بعض الطائرات.

وقالت ”إيرباص“ إنه ليس لديها ما تضيفه إلى البيانات السابقة بأنها توصلت إلى السبب الجذري في تضرر أسطح بعض طائرات ”إيه 350″، وتعمل مع العملاء وسلطات السلامة.

وذكر متحدث باسم ”إيرباص“: ”نعمل مع العملاء من أجل توفير تحسينات“.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت، في وقت سابق، أنها بدأت في اتخاذ إجراءات في محكمة بريطانية ضد ”إيرباص“.

وأضافت الشركة في بيان حينها، أن ”جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بناء مع إيرباص فيما يتعلق بحالة التدهور السريع لسطح طائرات إيرباص إيه 350 والتي تؤثر عليها سلبًا، باءت بالفشل“.

وقالت إنه بناءً على ذلك ”لم يكن أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي إلى إيجاد حل سريع لهذا النزاع من خلال القضاء“.

وكانت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات صعّدت حدة المواجهة مع الخطوط الجوية القطرية.

واتهمت ”إيرباص“ شركة الطيران الخليجية بإساءة تصوير المشكلة على أنها مسألة تتعلق بالسلامة، وطلبت الحصول على مشورة قانونية مستقلة.

والشركة على خلاف مع أحد أكبر المشترين في صناعة الطيران منذ أشهر؛ بسبب أضرار لحقت بطلاء هذا الطراز وبطبقة حماية من الصواعق، والتي تقول الخطوط الجوية القطرية إنها أدت إلى إيقاف تشغيل 20 طائرة من قبل الهيئة التنظيمية للطيران في قطر.

وفي بيان نادر كشف عن انهيار العلاقات بين شركة صناعة الطائرات وأول عملاء طائرة المسافات الطويلة الأوروبية، قالت شركة ”إيرباص“ إن ”الهيئات التنظيمية الأوروبية أعلنت أن طائرات إيه 350 آمنة للطيران، على الرغم من بعض ”الأضرار السطحية“.

وأضافت أن ”محاولة هذا العميل تحريف هذه المسألة باعتبارها مشكلة في صلاحية الطائرة للطيران تمثل تهديدًا للبروتوكولات الدولية المتعلقة بمسائل السلامة“.

وأكد مسؤولون في شركة ”إيرباص“ أن البيان يشير إلى الخطوط الجوية القطرية.