"ألفا ظبي" تنشئ أكبر شركة للرعاية الصحية في الإمارات

قالت مجموعة ”ألفا ظبي“ الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنها أنشأت أكبر شركة للرعاية الصحية في الإمارات، باتفاق مع شركة أبوظبي التنموية القابضة الحكومية.

وسيعمل الكيان الجديد من خلال وحدة ”بيور هيلث“ للأجهزة الطبية التابعة لألفا ظبي التي ستندمج مع أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لأبوظبي التنموية القابضة وشركة ضمان للتأمين.

وتدير (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الإمارات، البنية التحتية الصحية العامة في إمارة أبوظبي، كما تدير مراكز فحوص كوفيد-19 في إمارات أخرى.

وستنضم كذلك ”طموح“ للرعاية الصحية، ومجموعة ”ياس كلينيك“، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية لـ ”بيور هيلث“، وفقا لبيان أصدرته ”ألفا ظبي“.

و“ألفا ظبي“ هي شركة قابضة تعمل في مجالات الرعاية الصحية والإنشاءات والضيافة. وأدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو /حزيران، وهي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة المدرجة كذلك في بورصة أبوظبي.

وكانت شركة ”ألفا ظبي“ القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة (آي.إتش.سي)، قد أدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قبل نحو 6 أشهر.

واشترت ”ألفا ظبي“، التي يبلغ رأسمالها المدفوع عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار)، حصة 12.1% في الدار العقارية في مارس/ آذار الماضي.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ“القابضة“، إنه ”من خلال دمج عدد من شركات محفظتنا في المنصة الجديدة، ستلعب ”بيور هيلث“ دوراً أساسياً في توفير خدمات رعاية صحية رائدة في الدولة“،

وأضاف: ”نعمل على تعزيز الكفاءة لإنشاء أكبر شبكة رعاية صحية قائمة على التميّز الطبي في الإمارات، وذلك من خلال الخدمات المتطورة وحسن الإنفاق على الرعاية الصحية ورفع مستويات الكفاءة في جميع عمليات الشبكة“، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتابع: ”سيساهم توحيد أعمال أبرز المراكز الطبية وشركة التأمين الصحي الرائدة في الدولة في تطوير منصة رعاية صحية قابلة للتوسع وتحقيق النمو المستمر“.

من جهته، قال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة ”ألفا ظبي القابضة“: ”تجمع هذه المنظومة الفريدة بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، وتشكّل منصة قابلة للتطور وتحقيق النمو على المستوى الدولي“.

وستصبح ”القابضة“ /ADQ/ أكبر مساهم في“بيور هيلث“، ويشمل المساهمون الآخرون ألفا ظبي القابضة المحدودة، والشركة العالمية القابضة المحدودة، و“أي إتش كابيتال“، وعطاء للاستثمارات المالية.