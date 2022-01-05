"سوني" تؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ”سوني“ اليابانية إنها ستؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية في الربيع المقبل، لتصبح أحدث عمالقة التكنولوجيا الذين يدخلون السوق السريعة النمو، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الاربعاء.

وقال رئيس مجلس الإدارة ورئيس سوني، كينيشيرو يوشيدا، في مؤتمر صحفي قبيل مؤتمر ”سي.إي.إس“ للتجارة التكنولوجية في الولايات المتحدة، إن ”إنشاء الشركة الجديدة، سوني موبيليتي، يأتي بينما تستكشف سوني الإطلاق التجاري للسيارات الكهربائية“.

ورغم أن منافسين آسيويين مثل شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، أضعفوا وضع ”سوني“ التي كانت مهيمنة في السابق على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، لا تزال الشركة اليابانية تملك ترسانة من التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الحساسة الضرورية للقيادة الذاتية.

وقفزت أسهم ”سوني“ في طوكيو 4.2% بعد الإعلان عن خطط السيارات الكهربائية.

وكشف كينيشيرو يوشيدا النقاب عن نموذج أولي للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات ”إس.يو.في، فيجن-إس 02″، التي تستخدم نفس منصة السيارات الكهربائية مثل سابقتها ”فيجن-إس 01“ الكوبيه التي بدأت الاختبارات على الطرق العامة في أوروبا في كانون الأول/ ديسمبر 2020.