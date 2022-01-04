لأول مرة خلال 90 عامًا.. تويوتا تقصي جنرال موتورز من صدارة المبيعات الأمريكية

تفوقت شركة صناعة السيارات اليابانية ”تويوتا“ على نظيرتها ”جنرال موتورز“ في الولايات المتحدة، العام 2021، وهي المرة الأولى التي لا تتصدر فيها شركة صناعة السيارات التي تتخذ من مدينة ديترويت مقرًا لها المبيعات السنوية للسيارات الأمريكية، منذ العام 1931، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وقالت شركة ”تويوتا“، اليوم الثلاثاء، إنها ”باعت 2.332 مليون سيارة في الولايات المتحدة، خلال العام 2021، مقارنة مع 2.218 مليون سيارة باعتها، جنرال موتورز“.

وانخفضت مبيعات ”جنرال موتورز“ في الولايات المتحدة 13% خلال 2021 و43% في الربع الرابع، بينما ارتفعت مبيعات ”تويوتا“ 10 % للعام ككل.