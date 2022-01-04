بفعل الضغوط الأمريكية.. هل تتجه إسرائيل لخفض علاقاتها التجارية مع الصين؟

تسببت الضغوط الأمريكية على إسرائيل بشأن علاقات الأخيرة التجارية المتشعبة مع الصين، في وضع هذا الملف على جدول أعمال المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي ”الكابينيت“، في حين صدر قرار بإبلاغ واشنطن بجميع الصفقات الحيوية مع بكين بشكل مسبق.

وقالت صحف عبرية، مثل ”يديعوت أحرونوت“ و“هآرتس“ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، إن إسرائيل تقف حاليا أمام ”مأزق إستراتيجي“ بالنسبة لاستمرار علاقاتها مع الصين، في ظل الصراع الدائر بين الأخيرة والولايات المتحدة الأمريكية.

ישראל הודיעה לארה"ב כי תעדכן אותה בקידום עסקאות משמעותיות עם סין https://t.co/MYSOJLpG2O — Haaretz הארץ (@Haaretz) January 3, 2022

ووفق تقرير صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، وجدت تل أبيب نفسها في قلب الصراع بين واشنطن وبكين، ما تسبب في مأزق إستراتيجي كبير، ووضع هذا الملف على جدول أعمال ”الكابينيت“.

ويكمن المأزق الإستراتيجي، بأن الصين أصبحت في السنوات الأخيرة ثالث أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، وفق ما أشارت إليه الصحيفة، والتي نوهت إلى أن إسرائيل تقف أمام خيارين، إما الوقوف في صف حليفتها الأمريكية، أو مواصلة التعاون مع الصينيين وعدم المساس بالعلاقات معهم.

وبحسب تقارير، زاد حجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل من 50 مليون دولار العام 1992 إلى قرابة 11 مليار دولار سنويا في الوقت الراهن، تشمل الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير ومشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا.

تحذير أمريكي

وترى أمريكا أن الصين تشكل تحديا أساسيا لأمنها القومي ولوضعها العالمي، كما ترى أن الابتكار والتكنولوجيا جبهة رئيسة للمنافسة الإستراتيجية بينها وبين الدول الكبرى.

لذا فقد حذرت واشنطن تل أبيب مرارا وتكرارا من تزايد الوجود الصيني، واطّلاع بكين المتزايد على التكنولوجيا الإسرائيلية واستثمارها في مجال البنى التحتية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن إسرائيل أيضا قررت تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار والمشاركة في المناقصات الخاصة بمشاريع البنى التحتية القومية، ومن ثم تفتح لها المجال لمنافسة الشركات الصينية على مثل هذه المشاريع.

وأوضحت أن تل أبيب كانت تؤكد للأمريكيين، أنها لن تتسبب في أي تناقض أو تضارب مصالح معهم لو احتفظت بعلاقاتها مع بكين، كما أكدت أنها لن تقدم على صفقات عسكرية مع الصين، مثل تلك التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب قبل سنوات، والتي تخص منظومة إنذار مبكر من طراز ”فالكون“ المحمول جوا.

وبينت الصحيفة أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تستكمل بعد دراسة السياسات الخاصة بها بشأن الصين، لكن التقديرات السائدة في إسرائيل هي أن الصراع الأمريكي – الصيني سيصل إلى نقطة النهاية بشكل سريع.

وتابعت أن ”الولايات المتحدة طالبت إسرائيل في أكثر من مناسبة بوقف الانخراط الصيني في مشاريع البنى التحتية القومية، وأن تعلن موقفها وإذا ما كانت تقف إلى جوارها أم إلى جوار الصين في الحرب الاقتصادية الدائرة بين القوتين العظميين“.

وطرح ملف الصين أيضا خلال آخر حديث بين وزير الخارجية يائير لابيد، وبين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، وأشارت إلى أن الأخير هو المسؤول عن ملف بلورة السياسات الأمريكية تجاه الصين.

شيء ما تغير

ووفقا للصحيفة، تواصل إسرائيل حتى اليوم التعامل مع الشركات الصينية بطريقة توحي أن الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن من يتعمق في منظومة العلاقات تلك، سيستشعر أن أمرا ما حدث، وأن الأمور ليست طبيعية.

وقبل أيام، عقد لابيد عبر تطبيق ”زوم“ اجتماعا مع وزير العلوم الصيني، استعدادا لعقد مؤتمر الابتكار الإسرائيلي – الصيني، والذي سيعقد قريبا.

وذكرت الصحيفة أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد حديثا بين الرئيس إسحاق هيرتسوغ، وبين نظيره الصيني شي جين بينغ، وتأكيدا على عزم الطرفين تطوير مشاريع التعاون المشترك بين البلدين.

لكن على عكس ما يبدو من استمرار العلاقات التجارية القوية، شكلت الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى، لجنة تابعة لوزارة المالية، دورها هو فرض رقابة على الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

ونبهت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، بفعل الضغوط الأمريكية ”أصبحت أكثر حذرا تجاه الاستثمارات الصينية مقارنة بالماضي“، سواء فيما يتعلق بالمشاريع المدنية أو العسكرية.

ونقلت عن مصادر على صلة بملف العلاقات الصينية – الإسرائيلية، دون أن تكشف هويتها، أن إسرائيل في نهاية المطاف ”لن تدخل في شجار مع الأمريكيين من أجل الصين، وأنه لا يوجد شك أنها لن تنحاز إلا لحليفتها الحقيقية“، أي الولايات المتحدة.

إبلاغ مسبق

وأكدت صحيفة ”هآرتس“ بدورها، على هذه الحقيقة، وذكرت أن قرارا صدر في إسرائيل بإبلاغ الجانب الأمريكي بجميع الصفقات الحيوية التي تعتزم إبرامها مع الصين، بشكل مسبق، وأنه في حال معارضة واشنطن، سيتم إعادة بحث هذه الصفقات من جديد.

كما أكدت أن تل أبيب طلبت من واشنطن تشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في إسرائيل، لتكون بديلا عن شركات صينية، ولا سيما في مجالات البنى التحتية.

وكان الاجتماع الأول الذي عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، في أغسطس/ آب الماضي، شهد التركيز على ملف الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وهو الملف الذي يزعج واشنطن، ولا سيما مع زيادة هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة لتشمل العديد من المجالات الحيوية.

وكشفت صحيفة ”معاريف“ العبرية قبيل زيارة بينيت إلى واشنطن، إن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، أكد أمام المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته إلى تل أبيب، أن هناك حالة من الانزعاج داخل البيت الأبيض جراء الحضور الصيني الواضح في السوق الإسرائيلية، وجراء الاستثمارات الصينية في مجال البنى التحتية، فضلا عن أنشطتها في ميناء حيفا وغيره.