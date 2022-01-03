بدء إنشاء ميناء تابع لدبي العالمية في السنغال بتكلفة 1.1 مليار دولار

وضع الرئيس السنغالي ماكي سال‭‭ ‬‬الاثنين حجر الأساس لبناء ميناء في المياه العميقة بتكلفة 1.13 مليار دولار تقوم بتطويره شركة موانئ دبي العالمية في ندايان على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة داكار.

وقال سال إن موانئ دبي العالمية داكار مشروع مشترك بين شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي وهيئة ميناء داكار (بي.أيه.دي) واصفا إياه بأنه أكبر استثمار خاص في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

أضاف الرئيس السنغالي ”نحن على أهبة الاستعداد لتحول هيكلي في اقتصادنا عبر هذا المشروع الضخم“.

وقالت موانئ دبي العالمية إن المرحلة الأولى ستشمل 840 مترا من الرصيف وقناة بحرية طولها خمسة كيلومترات مصممة لاستيعاب سفن بطول 366 مترا، مع إضافة 410 أمتار في مرحلة ثانية لرصيف الحاويات وإجراء مزيد من أعمال التجريف للتعامل مع سفن بطول 400 متر.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة موانئ دبي العالمية، إن شركته ستطور وتدير محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار، إضافة إلى تمويل وتصميم البنية التحتية البرية والبحرية.

وقال بن سليم ”هذا يمثل مستقبلا أكثر إشراقا لأن هذا الميناء الجديد سيكون سببا في زيادة النمو الاقتصادي والازدهار وفرص العمل“.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن صندوق الثروة السيادي الإندونيسي وشركة الخدمات اللوجستية التي مقرها دبي، موانئ دبي العالمية، أنهما وقعتا صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار لتشكيل كونسورتيوم على المدى الطويل للاستثمار في الموانئ البحرية في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وقالت موانئ دبي العالمية وهيئة الاستثمار الإندونيسية في بيان مشترك، إن الكونسورتيوم سيستكشف الاستثمارات في المرافئ ومناطق البضائع والنقل البري من وإلى الموانئ والمناطق الصناعية، ما سيقلل من التكاليف اللوجستية في إندونيسيا، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأضاف البيان أن موانئ دبي العالمية ستسعى إلى الاستفادة من منصتها الاستثمارية المشتركة مع صندوق التقاعد الكندي، صندوق ودائع واستثمارات كيبيك.

وتعتبر موانئ دبي العالمية واحدا من أكبر مشغلي الموانئ البحرية، ومحطات الشحن الداخلية في العالم، وتمتد من بوابات لندن وأنتويرب إلى محاور في أفريقيا وروسيا والهند والأمريكيتين.

وتمكنت ”موانئ دبي العالمية“ من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا الرقمية والأتمتة مؤخراً من تعزيز قدراتها اللوجستية جنبا إلى جنب مع الخدمات البحرية وشبكة الموانئ ومحطات الحاويات العالمية لتقديم مجموعة كاملة من حلول سلاسل التوريد الذكية والمتكاملة.

وعلى هذا النحو، أصبحت ”موانئ دبي العالمية“ في وضع جيد يسمح لها بمواجهة التحديات الحالية التي يشهدها القطاع ومواصلة تقديم الحلول المبتكرة لعملائها في جميع أنحاء العالم.