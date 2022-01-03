"آبل" أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

أصبحت شركة آبل الأمريكية يوم الإثنين أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار، وذلك بفضل ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراض.

وارتفعت أسهم شركة آبل إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد، حسب وكالة ”رويترز“.

ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل آبل تي، في وأبل ميوزيك.

واستغرق وصول قيمة شركة آبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع أسهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

وكانت شركة ”أبل“ الأمريكية العملاقة، قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، أن أرباحها في الربع الثالث الذي انتهى مؤخرا، حققت قفزة هائلة بفضل الإيرادات الكبيرة التي على الرغم من ذلك جاءت أقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة الأمريكية إن أرباحها الصافية بلغت 20.5 مليار دولار من إيرادات وصلت إلى 83.4 مليار، وهو رقم قياسي للربع الذي انتهى في سبتمبر/أيلول.

وعلق المدير المالي للشركة لوكا مايستري ”حققنا إيرادات قياسية في جميع أقسامنا الجغرافية وفئات منتجاتنا على الرغم من حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية“.

ونقلت شبكة ”بلومبيرغ“ عن مصادر مطلعة، قولها إن شركة آبل كانت تخطط لإنتاج 90 مليون هاتف آيفون 13 قبل نهاية العام الماضي، لكن سيتعين عليها خفض الإنتاج إلى 80 مليون هاتف؛ لأن الموردين ”برودكوم“ و“تكساس انسترومنتس“ لن يكونا قادرين على تلبية الطلب.

وحذر الرئيس التنفيذي لـ“أبل“، تيم كوك، أواخر يوليو/ تموز الماضي خلال إعلان الأرباح الفصلية، من تأثيرات النقص في سلاسل التوريد على عمليات الإنتاج.

وأشار إلى أن النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية كان له تأثيره على جميع قطاعات الصناعة وليس أبل فقط؛ بسبب الطلب الهائل الأعلى من التوقعات.

وتواجه أبل أيضا ضغوطا من الهيئات الناظمة ومطوري البرامج لخفض عمولاتها في متجر التطبيقات ”آب ستور“، المنفذ الوحيد للتواجد على أجهزتها المحمولة المرغوبة بشدة في جميع أنحاء العالم.