السيسي: إحدى الشركات الخاصة نفذت مشروعات بقيمة 75 مليار جنيه

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن إحدى شركات القطاع الخاص (لم يسمها)، حصلت على أعمال في المشروعات الحكومية بقيمة 75 مليار جنيه بواقع 11 مليار جينه سنويا، خلال 7 سنوات ماضية.

وأكد السيسي، خلال حديثه، أن ”القطاع الخاص شريك أساس في التنمية وله دور محوري تسعى الدولة لزيادته“، مشيرًا إلى تقديره لما يقال بحسن نية في هذا الصدد.

ويعد حديث السيسي كأول رد غير مباشر من جانبه، على الانتقادات التي وجهها في وقت سابق الملياردير المصري نجيب ساويرس بشأن وجود منافسة ”غير متكافئة“ بين الشركات التابعة للدولة والجيش من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.

من جانبه، قال مصدر مسؤول لـ“إرم نيوز“، إن ”الشركة التي قصدها الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر الأربعاء، هي شركة أوراسكوم المملوكة لأسرة ساويرس، والتي تشارك في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها مشروع المونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي“.

وعرض الرئيس المصري على القطاع الخاص زراعة مليون فدان جاهزة، من شأنها توفير 500 ألف فرصة عمل، فضلًا عن إتاحة المنتجات في السوق المصرية وبالتالي زيادة معدل النمو.

وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة القمح، حيث تنفق مصر 2.1 مليار دولار لاستيراده.

من جانبه، قال كامل الوزير وزير النقل المصري، في رده على سؤال السيسي بشأن قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات الطرق والإنشاءات، إن الحكومة بمفردها لايمكنها أن تقوم بتنفيذ تلك المشروعات دون التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى مشاركة 3 شركات من الحكومة في هذه المشاريع هي المقاولون العرب إلى جانب شركتين تتبعان القابضة للنقل البري فقط، و“الباقي من شركات القطاع الخاص“.

وتساءل السيسي عن عدد الشركات التي تعمل في ميناء العين السخنة والمونوريل والقطار السريع ومترو الأنفاق.

وأجاب الوزير أن هناك 14 شركة تعمل في الميناء، بينما يعمل لأول مرة في المونوريل والقطار السريع شركات مصرية وطنية خالصة واستشاري مصري.

وأضاف أن 4 شركات مصرية وطنية خاصة بالإضافة إلى شركة ”المقاولون العرب“ تعمل أيضا في الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدا عدم وجود شركات أجنبية عاملة في مشروعات السخنة وميناءي دمياط والإسكندرية.

من ناحية أخرى، أجرى السيسي جولة تفقدية داخل مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، استمع خلالها إلى شرح حول مكونات المشروع والتكلفة الإجمالية.

ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال مقابلة صحفية مع وكالة ”فرانس بس“، إن الدولة يجب أن تكون ”جهة تنظيمية وليست مالكة“ للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص ”غير عادلة منذ البداية“.

وأوضح أن ”الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك“.