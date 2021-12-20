إيرباص: طائرة "إيه 350" آمنة ونعمل على معالجة مشكلة السطح

أكدت شركة ”إيرباص“، يوم الإثنين، أن طائرتها من طراز ”إيه 350“ آمنة، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية مقاضاة شركة صناعة الطائرات الأوروبية في نزاع حول أضرار لحقت بأسطح بعض الطائرات.

وقالت ”إيرباص“ إنه ليس لديها ما تضيفه إلى البيانات السابقة بأنها توصلت إلى السبب الجذري في تضرر أسطح بعض طائرات ”إيه 350″، وتعمل مع العملاء وسلطات السلامة.

وذكر متحدث باسم ”إيرباص“: ”نعمل مع العملاء من أجل توفير تحسينات“.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت، في وقت سابق يوم الإثنين، أنها بدأت في اتخاذ إجراءات في محكمة بريطانية ضد ”إيرباص“.

وأضافت الشركة في بيان أن ”جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بناء مع إيرباص فيما يتعلق بحالة التدهور السريع لسطح طائرات إيرباص إيه 350 والتي تؤثر عليها سلبا، باءت بالفشل“.

وقالت إنه بناء على ذلك ”لم يكن أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي لإيجاد حل سريع لهذا النزاع من خلال القضاء“.

وكانت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات صعّدت حدة المواجهة مع الخطوط الجوية القطرية يوم الخميس.

واتهمت ”إيرباص“ شركة الطيران الخليجية بإساءة تصوير المشكلة على أنها مسألة تتعلق بالسلامة، وطلبت الحصول على مشورة قانونية مستقلة.

والشركة على خلاف مع أحد أكبر المشترين في صناعة الطيران منذ أشهر؛ بسبب أضرار لحقت بطلاء هذا الطراز وبطبقة حماية من الصواعق، والتي تقول الخطوط الجوية القطرية إنها أدت إلى إيقاف تشغيل 20 طائرة من قبل الهيئة التنظيمية للطيران في قطر.

وفي بيان نادر كشف عن انهيار العلاقات بين شركة صناعة الطائرات وأول عملاء طائرة المسافات الطويلة الأوروبية، قالت شركة ”إيرباص“ إن ”الهيئات التنظيمية الأوروبية أعلنت أن طائرات إيه 350 آمنة للطيران، على الرغم من بعض ”الأضرار السطحية“.

وأضافت أن ”محاولة هذا العميل تحريف هذه المسألة باعتبارها مشكلة في صلاحية الطائرة للطيران يمثل تهديدا للبروتوكولات الدولية المتعلقة بمسائل السلامة“.

وأكد مسؤولون في شركة ”إيرباص“ أن البيان يشير إلى الخطوط الجوية القطرية.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إنها لن تعلق على بيان إيرباص قبل مراجعته.

وأوضحت مصادر في القطاع أنه ”لا يوجد ما يشير إلى أن الخطوط الجوية القطرية مستعدة للتراجع عن موقفها في الخلاف الذي دفعها بالفعل إلى استبعاد إيرباص من صفقة بمليارات الدولارات لاستبدال 35 طائرة شحن، والتي من المتوقع أن تفوز بها بوينغ“.

وتسبب النزاع في وضع مصداقية اثنين من أقوى اللاعبين في القطاع على المحك، مع احتمالية اندلاع نزاع قضائي للحصول على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات، مقابل التكاليف المقدرة لوقف تحليق الطائرات.

واتسعت هوة الخلاف الأسبوع الماضي، عندما كشفت وثائق اطلعت عليها ”رويترز“ أن خمس شركات طيران أخرى على الأقل اشتكت من الطلاء أو عيوب أخرى في سطح الطائرات منذ أواخر عام 2016.

وانضمت ”دلتا إير لاينز“ إلى قائمة شركات الطيران المتضررة هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لم تقدم أي شركة على إيقاف الطائرة باستثناء ما حدث في قطر.

وأظهرت صور حصرية نشرتها ”رويترز“ انكشاف طبقة الحماية من الصواعق، وتآكلها تحت شقوق في الطلاء.