إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى الصيف المقبل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أرجئ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي كان مقررا في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني / يناير في دافوس السويسرية، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحوّر أوميكرون، كما أعلن المنظمون في بيان.

وأوضح المنظمون أن الاجتماع، الذي من المقرر أن يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيُعقد في وقت مبكر من الصيف، علما أن منتدى دافوس الاقتصادي ألغي العام الماضي كذلك بسبب جائحة كوفيد-19.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري بها إرجاء المنتدى الاقتصادي العالمي بسبب وباء كورونا، الذي فرض قيود الإغلاق في أغلب دول العالم.

ففي شهر آب / أغسطس من 2020، أعلنت إدارة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إرجاء المنتدى الذي يُعقد عادة في الشتاء في المنتجع السويسري إلى بداية الصيف المقبل، وذلك لعدم توفر الظروف المناسبة لتنظيمه بشكل آمن في كانون الثاني/ يناير، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق وكالة ”فرانس برس“، قال متحدث باسم المنظمة، إن المنتدى الاقتصادي العالمي قرر بعد ظهر اليوم، إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021 في مطلع الصيف المقبل.

وأضاف أن رأي الخبراء يفيد بعدم إمكانية تنظيم المنتدى بشكل آمن في كانون الثاني / يناير.

واعتبر أن القرار لم يكن سهلا، إذ ثمة حاجة ملحة لجمع قادة العالم من أجل التخطيط لإعادة إطلاق الاقتصاد ما بعد كورونا، على حد تعبيره.

وإن كانت المنظمة تفادت إعطاء موعد محدد لمنتدى 2021، فهي المحت إلى إمكانية عدم عقد المنتدى في دافوس، إذ جاء في البيان ”ستتلقون تفاصيل بشأن المواعيد والموقع لمنتدانا السنوي بعد إعادة جدولته فور توافر الظروف لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين والذين يستضيفونهم“.

وكانت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي أفادت مطلع حزيران / يونيو، أنها تود الإبقاء على الملتقى السنوي الشهير في المدينة الصغيرة الواقعة في جبال الألب السويسرية إنما بشكل غير مسبوق يتضمن محادثات تجري شخصيا وافتراضيا.

وإضافة إلى القمة التي أرجئت إلى الصيف، تعتزم إدارة المنتدى تنظيم حوارات افتراضية على مستوى رفيع يمكن لقادة العالم خلالها تقاسم وجهات نظرهم حول العالم في 2021، وذلك خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 كانون الثاني/ يناير.