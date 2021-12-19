مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة توقعان 5 شراكات استراتيجية

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي المحرك الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرة تفاهم مع شركة تطوير العقبة للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ تفاصيل الاتفاقيات التي حضر مراسمها كل من مسؤولي الجانبين الإماراتي والأردني.

وتتعلق الشراكات الاستراتيجية الخمس -بحسب وام- بتطوير منطقة مرسى زايد، ومحطة السفن السياحية، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة الأردنية.

تطوير مرسى زايد

وتهدف الاتفاقية إلى قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

محطة السفن السياحية

وستعمل مجموعة موانئ أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية -التي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الجاري- على تطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

مقطع آيلة

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس مشروع مشترك متمثل في ”مقطع آيلة“ لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ”ASEZA“ وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.

ومن المتوقع أن ينفذ النظام أكثر من مليوني معاملة رقمية سنوياً تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية وتسهيل الخدمات.

ميناء متعدد الأغراض

تهدف هذه المذكرة المبدئية إلى تعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة تطوير العقبة لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض من خلال بنى تحتية عالمية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة بالإضافة إلى مناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي.

تطوير مطار الملك حسين

كما تهدف الاتفاقية إلى ”تعاون مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية“، بحسب وكالة ”وام“.

وأضافت ”وام“: ”سيضمن رحلات ميسرة للمسافرين الراغبين بالتنقل بين محطة السفن السياحية والمطار مع توفير خدمات لوجستية جوية متطورة وتعزيز شبكة الربط الجوي لمدينة العقبة“.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، قوله: ”واثقون من أن المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيات تشكل قيمة مضافة إلى برامج تنمية وتطوير قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية“.

وأضاف الشامسي: ”تسهم هذه المشاريع الطموحة التي تنفذ بالتعاون الوثيق مع شركائنا في شركة تطوير العقبة، في توسعة المرافق البحرية والجوية والبرية المتاحة للمسافرين والشركات وتحديثها، بما يرسخ مكانة العقبة كمركز إقليمي رئيسي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية“.

من جهته أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، المهندس نايف أحمد البخيت، ”أهمية الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي التي تتمتع برؤية مستقبلية وخبرات واسعة وبسجل ناصع من الإنجازات في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى للموانئ ومحطات السفن السياحية والحلول الرقمية“.

وقال البخيت إن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي ”تشكل جميعها إضافة مهمة إلى جهودنا الرامية إلى تطوير منطقة العقبة، والتي ستدعم الجهود من أجل زيادة أعداد المسافرين والسياح الراغبين في تجربة منطقة المثلث الذهبي في المملكة بما توفره من عروض سياحية فريدة من نوعها في العالم في مناطق وادي رم ومدينة العقبة ومدينة البتراء التاريخية“.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين علي الصفدي، إن هذه ”الشراكة الاستراتيجية ستساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وفي تعزيز الدور المحوري للعقبة كمركز إقليمي مميز في مجالات التبادل التجاري والأعمال اللوجستية وحركتي الملاحة البحرية والجوية“.

بدوره، أشار رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي، إلى ”أهمية الشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطوير أراض تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع، من خلال بناء مشاريع عقارية ومجمعات سكنية سياحية وفنادق وشاليهات ومراكز للتسوق وحدائق ألعاب ترفيهية“.

وقال الهاملي إن ”هذا المشروع الرئيسي يسهم في دعم جهود الأردن في ترسيخ مكانة متميزة لمدينة العقبة كوجهة سياحية وتجارية مهمة على مستوى المنطقة“.