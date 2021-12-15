في أول شراكة من نوعها.. "تعزيز" الإماراتية تبرم 8 اتفاقيات في مجال التكرير والبتروكيماويات

وقّعت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية ”تعزيز“، اليوم الأربعاء، اتفاقيات استثمارية مع ثمانية من المستثمرين المحليين، وذلك في أول شراكة بين القطاع الخاص المحلي والقطاع العام في مجال التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي.

وتشمل الاتفاقيات التزام المستثمرين بالاستثمار في حصة تصل إلى 20% في محفظة مشاريع ”تعزيز“ للصناعات الكيميائية التي تبلغ قيمتها 15 مليار درهم (4 مليارات دولار أمريكي)، إلى جانب أدنوك و“القابضة“ ADQ والشركاء الاستراتيجيين الدوليين الآخرين في مدينة الرويس الصناعية.

وقال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ”تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة الكيميائيات في أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة التزام أدنوك المستمر بدعم الصناعة المحلية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص في دولة الإمارات“.

وأضاف: ”من خلال (تعزيز) سيكون لشركائنا المحليين الجدد حصة في الأنشطة الهادفة إلى تمكين المزيد من الإنتاج المحلي للمواد الأولية الصناعية الحيوية، والمساهمة في دفع التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة صناعية متقدمة في دولة الإمارات“.

وتابع الجابر: ”تسهم هذه الخطوة بشكل مباشر في دعم أهداف مبادئ الخمسين.. ونحن مستمرون بتطوير مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة مع (تعزيز) وندعو الشركاء والمستثمرين ممن لديهم الاستعداد للتعاون معنا لدفع عجلة النمو المستدام، فيما نسعى لبناء مركز عالمي تنافسي في الصناعات البتروكيماوية“.

من جانبه، قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للقابضة ADQ: ”تعكس هذه الاتفاقية هدفنا في ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص، كما يضمن النمو الصناعي المستدام تعزيز مكانة دولة الإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم ريادتها ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تشملها أنشطة ”القابضة“ ADQ“.

وأوضح أنه ”بالاعتماد على محفظة أعمالنا الواسعة، يمكننا إطلاق القدرات الاستثمارية لدى (تعزيز) على نطاق عالمي، مع التزامنا الثابت بتحقيق القيمة ودعم التنمية المستدامة للاقتصاد في أبوظبي“.

ومن المتوقع أن تستفيد ”تعزيز“ من نقاط القوة ومجالات التكامل بين ”أدنوك“ و“القابضة“، بما في ذلك البنية التحتية العالمية والمواد الأولية عالية الجودة، وكذلك من دعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعد عمليات أدنوك مُمكّناً رئيساً ومحركاً مهماً لعجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات، حيث توفر المواد الأولية لتحفيز نمو الصناعات وسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي.

وتعمل ”القابضة“ على تطوير مجموعات اقتصادية في القطاعات الرئيسية لضمان إدراجها في سلاسل القيمة العالمية، وتسهيل النمو، وتمكين استثمارات القطاع الخاص في اقتصاد دولة الإمارات.