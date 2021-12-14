سميح ساويرس سيتنحى عن رئاسة "أوراسكوم" للتنمية

قال بيان لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، اليوم الثلاثاء، إن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس سيتنحى عن رئاسة مجلس الإدارة، لينقل مهامه إلى نجله نجيب، وذلك بعد أكثر من 30 عامًا في قيادة الشركة.

وذكر البيان أن سميح ساويرس سيظل مستشارًا للشركة في إطار خطة الخلافة المقترحة، مضيفًا أن نجيب سميح ساويرس سيصبح المساهم الأكبر في أوراسكوم للتنمية القابضة بدلًا من والده.

ويشغل نجيب سميح ساويرس مقعدًا بمجلس إدارة الشركة منذ 2016، وقد عُين نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في 2020.

وبهذا لن يُرشح سميح ساويرس نفسه مجددًا لرئاسة مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي المقرر في، مايو/ أيار المقبل.

وقال بيان صادر عن الشركة إن مجلس الإدارة أجمع على اقتراح تعيين نجيب سميح ساويرس وانتخابه رئيسًا للمجلس خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وكان ساويرس الأب عزا قراره في تصريحات لقناة ”العربية“ في وقت سابق، اليوم، إلى رغبته بـ“تحمل نجيب مسؤولياته، والتفرغ للأعمال التي أحبها“.