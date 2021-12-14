استخدام التكنولوجيا الذكية في سيارات "تويوتا" قد يصبح مقابل رسوم شهرية

قال تقرير إخباري، إن شركة ”تويوتا“ اليابانية لصناعة السيارات، تخطط لفرض رسوم شهرية على عملائها لاستخدام التكنولوجيا الذكية في سياراتهم.

ويتعلق الأمر بجميع الابتكارات التكنولوجية الصغيرة المدرجة في الوظائف المختلفة داخل السيارات، ووفق ما ذكره تقرير لموقع ”نيتكوست سيكيوريتي“ الفرنسي.

وقال الموقع إن ”عصر التقنيات الأكثر تقدمًا في قطاع السيارات يتطوّر بكل قوته، ولا يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية فحسب بل بجميع الابتكارات التكنولوجية الصغيرة المدرجة في مختلف الوظائف والخدمات المقدمة في السيارات“.

وأضاف: ”قد تبدو الفكرة صحيحة، إلا أن شركة السيارات اليابانية تغير إستراتيجيتها وتخلق حزمة اشتراك شهرية مدفوعة حيث يدفع العميل أولاً للوصول إلى وظيفة بدء التشغيل عن بُعد عبر المفاتيح الإلكترونية“.

وأوضح التقرير أنه ”سيتم تضمين التنسيق الجديد في خدمات تويوتا المتصلة، وسيسمح ذلك للشركة بتزويد العملاء بخيار شراء هذه الخدمات الجديدة بعد اقتناء سيارة جديدة“.

وتابع أن ”الخدمة تتضمن عدة ميزات مثل الاتصال عن بعد، حيث يبدأ مالك السيارة عن بعد باستخدام المفتاح، والهدف من هذه الخطوة الحديثة هو تقديم (ميزات ذكية) للعميل عبر خطط اشتراكات شهرية جديدة“.

وأشار التقرير إلى أنّه ”في الوقت الحالي تقدم العلامة التجارية اليابانية تجارب مجانية لوظيفة التحكم عن بعد، لكن مدتها تعتمد على قدرة الصوت المدرجة في كل سيارة، وتتراوح مدة الانتفاع بهذه الخدمة بين ثلاث وعشر سنوات“.

ووفق الموقع الفرنسي، فإنه ”إذا كان لدى العميل عرض من صنف (أوديو بلان) فسيكون بإمكانه الوصول إلى نسخة تجريبية مدتها 3 سنوات، بينما سيتمكن أولئك الذين لديهم عرض (أوديو بريميوم) من الاستمتاع بالخدمة لمدة 10 سنوات“.

ويتضح من وثيقة ”تويوتا“ الرسمية أيضا، أنه سيتعين على العملاء دفع 8 دولارات شهريًا أو 80 دولارًا سنويًا للاستمرار في الانتفاع بالخدمة.

وجاء في وثيقة ”جهاز التحكم تويوتا“ كذلك، أن الخدمة تتيح للعملاء استخدام الساعات الذكية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية لبدء تشغيل سياراتهم.

وتخطط الشركة اليابانية لبيع 3.5 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم عام 2030، بزيادة على خطتها السابقة لبيع مليوني سيارة تعمل بالهيدروجين دون انبعاثات سنويا في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030، وفق ما أكده مدير عام الشركة اليابانية أكيو تويودا يوم الثلاثاء.