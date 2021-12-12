شركة تنمية نفط عمان للخدمات توقع أول عقد تجاري لها مع شركة "تيثيس"

قالت شركة تنمية نفط عمان المملوكة للدولة على تويتر، اليوم الأحد، إن شركة الخدمات التابعة لها وقعت أول عقد تجاري لها منذ تأسيسها مع شركة تيثيس أويل عمان أونشور المحدودة؛ وذلك لتنفيذ المسوحات الزلزالية في منطقة الامتياز رقم 56.

وأضافت الشركة أن هذا العقد ”سيمهد الطريق لمزيد من فرص التعاون بين شركة تنمية نفط عُمان للخدمات ومشغلي النفط والغاز الآخرين في عُمان في مختلف التطبيقات والمجالات“، وفقا لرويترز.

ودشنت شركة تنمية نفط عمان، في وقت سابق هذا العام، وحدتها الجديدة تنمية نفط عُمان للخدمات بهدف تسويق قدراتها التقنية في مجالات، من بينها تحسين معدلات استخراج النفط والحلول الجيولوجية.

يُسعدنا أن نعلن أن شركة #تنمية_نفط_عمان_للخدمات قد وقعت أول عقد تجاري لها منذ تأسيسها، وذلك مع شركة "تيثيس أويل عُمان أونشور" المحدودة لتنفيذ المسوحات الزلزالية في منطقة الامتياز رقم (٥٦). pic.twitter.com/Rq17qljnUA — PDO | شركة تنمية نفط عمان (@PDO_OM) December 12, 2021

وفي أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت شركة تنمية نفط عُمان اتفاقيات مع سبع من الشركات المتعاقدة معها لصقل مهارات أكثر من 100 عماني وتوظيفهم في عدد من الوظائف في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات.

وبموجب الاتفاقيات، ستموّل شركة تنمية نفط عُمان تدريب المشاركين الذي سيعملون في شركة البركة للخدمات النفطية وشركة كي سي أي ديوتاج وشركة الصناعات العربية للمشاريع وشركة ”داتا بوت“( Data Boat) وشركة رحال للحلول التقنية وشركة ”فيز للتقنيات“ (Phaze Technologies) عقب إكمالهم بنجاح للبرنامج التدريبي الذي سيستمر لمدة سنة واحدة.

كما وقعت شركة تنمية نفط عمان مذكرة تعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال)؛ بهدف دعم تنفيذ البرنامج التدريبي.

يشار إلى أن مذكرات التعاون التي وُقعت مع شركة الصناعات العربية للمشاريع وشركة البركة للخدمات النفطية وشركة كي سي أي ديوتاج، تأتي في إطار جهود شركة تنمية نفط عمان لتطوير مهارات الكهربائيين والميكانيكيين العمانيين من خلال إكسابهم المهارات المطلوبة ليصبحوا مسؤولين كهربائيين وميكانيكيين.

ويفرض البرنامج نفسه أنه مقابل كل كهربائي أو ميكانيكي ماهر يجب تعيين خرّيج في الوظيفة الشاغرة للمستوى المبتدئ، ويعد هذا جزءا من جهود أكبر لرفع نسب التعمين في هذا المجال.

فضلا عن ذلك، تهدف مذكرات التعاون التي وقعتها شركة تنمية نفط عمان مع شركة الصناعات العربية للمشاريع وأوبال لتنمية مهارات سائقي المركبات الخفيفة لتولي مهن جديدة؛ لتحسين آفاق حياتهم المهنية وزيادة إنتاجيتهم،