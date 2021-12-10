جنرال موتورز تتوصل لاتفاقية لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية

أعلنت شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية لصناعة السيارات عن صفقة جديدة توصلت إليها مع شركة ”إم. بي. ماتيريالز كورب“ للحصول على معادن أرضية نادرة تستخدمها في تصنيع محركات السيارات الكهربائية بأمريكا الشمالية.

وبموجب الصفقة، ستزود شركة ”إم. بي ماتيريالز كورب“، ومقرها لاس فيغاس، شركة ”جنرال موتورز“ بمواد ”أرضية نادرة ومصنعة في الولايات المتحدة، وسبائك ومغناطيسات للمحركات الكهربائية“ والتي سيتم استخدامها لتشغيل مجموعة الشركة القادمة من السيارات الكهربائية.

يذكر أن المحركات الكهربائية تشغل بواسطة ”مغناطيس دائم مصنوع من معادن أرضية نادرة“، حيث يمكن المغناطيس المحركات من تحويل الكهرباء إلى حركة، وبالتالي تشغيل السيارة.

ولكن هذه المغناطيسات الأرضية النادرة، ومعظمها مصنوع من النيوديميوم (NdFeB)، يتم تعدينها ومعالجتها بالكامل تقريبا في الصين. ومع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، يتعرض صانعو السيارات لضغوطات متزايدة للعثور على المزيد من المصادر المحلية لهذه المواد الرئيسة.

ووفقا لوكالة أنباء ”رويترز“، تمارس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضغوطًا على شركات صناعة السيارات من خلال الحوافز الضريبية وغيرها من التدابير للاستثمار، وخلق وظائف في سلسلة التوريد للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الصين.

وأعلنت“جنرال موتورز“ بأنها تخطط لأن تصبح شركة للسيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2040، مما يعني أنها ستحتاج إلى تصنيع ملايين المحركات الكهربائية كل عام.

وصرح المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأن الاتفاقية مع ”إم. بي ماتيريالز“ ستساعد في ضمان أن معظم المواد المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية ستأتي من داخل أمريكا الشمالية بحلول عام 2025.

بدوره، قال شيلبان أمين، نائب رئيس ”جنرال موتورز“ للمشتريات العالمية وسلسلة التوريد: ”أعتقد أن معظم الناس خارج صناعتنا سيصابون بالصدمة عندما يعلمون أنه لا توجد مصانع تقريبا في الولايات المتحدة تبني هذه المغناطيسات على نطاق واسع.. هذا على وشك التغيير.“

وأضاف: ”كلما استطعنا استعادة الموارد الطبيعية للبطاريات والمركبات الكهربائية من أمريكا الشمالية، ومعالجتها هنا وتصنيعها.. زادت القيمة التي يمكننا تحقيقها مع المستثمرين.. إستراتيجيتنا هي التحكم في مصيرنا“.

وقال العملاق الأمريكي لصناعة السيارات إنه اختار شركة ”إم. بي ماتيريالز كورب“ لموقعها وقدرتها على إنتاج مواد أرضية نادرة على نطاق واسع، حيث تمتلك الشركة وتدير منجما للمواد الأرضية النادرة ومنشأة معالجة في ”ماونتن باس“ بولاية كاليفورنيا.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل المواد التي يتم الحصول عليها من هذه المنشأة إلى سبيكة نيوديميوم (NdFeB) ومغناطيس في مصنع تابع لـ ”إم. بي ماتيريالز“ في فورت وورث بولاية تكساس.

وأوضحت ”جنرال موتورز“ أن منشأة فورت وورث بمجرد تشغيلها ستكون لديها القدرة على إنتاج ”حوالي 1000 طن من المغناطيس الدائم سنويا“، مشيرة إلى أن هذه الكمية من المواد الأرضية النادرة لديها القدرة على تشغيل ما يقرب من 500000 محرك سيارة كهربائي سنويا.

وأضافت الشركة أنها ستنفق أكثر من 4 مليارات دولار على بناء مصنعين للبطاريات في أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أنها أبرمت مؤخرا صفقة للحصول على ”الليثيوم“، وهو مكون رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، من رواسب الطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة.

وأشارت ”جنرال موتورز“ إلى أنها بدأت بالفعل في بناء منشأة جديدة لأبحاث البطاريات تبلغ مساحتها 300 ألف قدم مربع في ولاية ميشيغان للمساعدة في صنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تدوم لفترة أطول وأسرع في الشحن وأكثر استدامة للبيئة.