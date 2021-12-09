"إيرباص" ستطلب مشورة قانونية في خلافها مع الخطوط القطرية بشأن طائرات "إيه350"

قالت شركة ”إيرباص“ الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الخميس، إنها ستسعى للحصول على مشورة قانونية في خلاف مع الخطوط الجوية القطرية بشأن عيوب الطلاء لطائرات ”إيه350″، مما يزيد المخاطر في معركة شهدت إيقاف الناقلة الخليجية 20 طائرة من ذلك الطراز عن العمل.

وأضافت الشركة: ”النتائج المتعلقة بطلاء السطح“ أكدتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وتفيد بأنها لا تؤثر على سلامة طيران أسطول ”إيه350″، وأنها اضطرت للدفاع عن سمعتها.

وقال متحدث باسم الخطوط القطرية إنه لن يعلق قبل مراجعة بيان ”إيرباص“.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، شركة ”إيرباص“ لصناعة الطائرات للاعتراف بعيوب الطلاء في طائراتها.

واستبعد الباكر شراء طائرات شحن من الشركة الأوروبية، وهو ما يتيح فعليا اتفاقا محتملا مع منافستها بوينج.

وأكد أكبر الباكر أن الناقلة الخليجية أوقفت 20 من طائرات الخطوط الطويلة إيه350 عن الطيران في نزاع مضى عليه أشهر، بشأن الطلاء وأضرار سطحية أخرى دفعت الخطوط القطرية إلى وقف تسليمات المزيد من الطائرات من هذا الطراز.

وأبلغ الباكر نادي الطيران في لندن: ”هم اعترفوا بأنهم يعملون لإيجاد حل، وهو ما يعني أنهم ما زالوا ليس لديهم حل“.

وأضاف قائلا: ”وهم ليس لديهم حل لأنهم لا يعرفون لماذا يحدث. من الأفضل دائما عندما توجد مشكلة أن تعترف بها وألا تضع عميلك في موقف حرج، وتلقي عليه باللوم عن شيء هو في الواقع مشكلة تخصك“.

وأثارت خمس شركات طيران أخرى على الأقل مخاوف بشأن عيوب الطلاء منذ أن دخلت الطائرة إيه350 الخدمة، وأنه في بعض الحالات فإن الضرر السطحي امتد تحت الطلاء إلى طبقة حماية معدنية.

وتصر إيرباص على أن المشكلة تقتصر على الخطوط القطرية، وقالت إن الطائرة آمنة وإنها تتفهم السبب الأساسي للمشكلة.

وسئل الباكر أيضا بشأن شراء محتمل لطائرات شحن، في أعقاب تعليقات بأن قطر تدرس ”اقتراحا مغريا من بوينج“.

وسئل عما إذا كان هذا سيغلق الباب أمام شراء طائرة الشحن إيه350، فقال ”نعم“. وسئل عما إذا كانت الطلبية قد تصل إلى حوالي 50 طائرة 777إكس، فقال تقريبا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.