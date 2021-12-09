"زين" الكويتية تتلقى عرضا لشراء حصتها في السودان بـ 1.3 مليار دولار

أعلنت مجموعة ”زين“ الكويتية للاتصالات، اليوم الخميس، أنها تلقت عرضا غير ملزم بقيمة 1.3 مليار دولار من ”إنفكتوس هولدنج“ لشراء زين السودان والشركة الكويتية السودانية القابضة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقالت ”زين“ في إفصاح لبورصة الكويت، إن ”مجلس إدارتها وافق على إتمام الفحص اللازم النافي للجهالة، بشأن العرض لتقديم موافقته المبدئية“.

وأضافت أن ”إنفكتوس هولدنج، شركة تابعة لمجموعة دال“، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ولا يشمل العرض نشاط ”زين“ في دولة جنوب السودان.

وأوضحت ”زين“ أن ”المعلومة الجوهرية السابقة لا يوجد لها أثر على المركز المالي للشركة أو انعكاسه على الميزانية في الوقت الحالي“.

وكانت أرباح ”زين“ ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 3.4% إلى 49.492 مليون دينار كويتي، مقابل 47.874 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى مبادرات تخفيض التكلفة وإعادة هيكلة القروض للعمليات الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن ”زيادة الأرباح خلال فترات المقارنة، تعود بشكل أساسي إلى قوة الأداء التشغيلية للعمليات، باستثناء العراق، بسبب تأثير انخفاض قيمة العملة، الذي أثر على الإيرادات المجمعة“.

وأقرت عمومية الشركة في اجتماعها الذي انعقد في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 43.27 مليون دينار كويتي.

وكانت شركة الاتصالات المتنقلة ”زين“ أعلنت خلال الشهر الماضي، عن دخول المجموعة في مفاوضات بالتعاون مع إحدى الشركات الإقليمية المتخصصة، بخصوص تشارك البنية التحتية لأبراج شركة زين في الأردن.

وقالت ”زين“ في بيان للبورصة الكويتية، إن ”المفاوضات تخضع لموافقات الجهات الرسمية والتنظيمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه“.

وأعلنت ”زين“ في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن إطلاق كيان تكنولوجي جديد، ”زين تك“، لتؤسس واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق الشرق الأوسط.

وفي نفس التوقيت، أعلنت المجموعة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ”هواوي“ العالمية، لتعزيز وتطوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس ”5G“.