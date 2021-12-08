إيران تفقد صدارة دول الشرق الأوسط في التجارة والاستثمارات مع الصين

تراجعت إيران عن صدارة قائمة دول الشرق الأوسط بشأن التجارة والاستثمارات مع الصين لصالح دول الخليج العربي، في ظل حذر الشركات الصينية من الدخول في معاملات تجارية موسعة مع طهران، بحسب ما أكده مسؤول إيراني.

وقال مجيد رضا حريري رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والصين، اليوم الأربعاء: ”لقد كانت إيران الشريك التجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط خلال 8 أعوام مضت، لكن للأسف تراجع هذا التصنيف، وأصبحت إيران الآن في المرتبة الخامسة“.

وأضاف حريري لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية أن ”العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير في حجم التجارة بين إيران والصين، إذ إن العقوبات تجعلنا في موقف الاضطرار خلال المباحثات مع الجانب الصيني“.

وأشار إلى أن ”الكثير من الشركات الصينية الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي لا تتعامل مع إيران بسهولة بسبب العقوبات الأمريكية، الأمر الذي قد أسفر بطبيعة الحال عن ظهور مشكلات في قطاع التجارة، وجذب الاستثمارات الصينية“.

ولفت إلى أن ”الشركات الصينية المرموقة لن تجازف بفقدان نصيبها من التجارة العالمية لكي تتعامل معنا في ظل العقوبات، وحتى لو تعاملت مع إيران فلن تعلن عن هذا التعاون لكيلا تقع تحت طائلة العقوبات، وتزداد الأمور صعوبة“.

وتأتي تصريحات ”حريري“ بشأن تراجع موقف طهران التجاري مع بكين رغم إبرام البلدين اتفاقية تعاون موسعة تمتد إلى 25 عامًا، وكانت الاتفاقية أثارت غضب أطياف واسعة من الرأي العام الإيراني، إذ رأى معارضو الاتفاقية أنها تنتقص من سيادة بلادهم، وبمثابة دليل جديد على فشل النظام في إدارة البلاد ومعالجة الملف الاقتصادي.

ورأى خبراء اقتصاديون أن تعويل طهران على دور الاتفاقية الصينية في تحسن الاقتصاد الإيراني لن يكون مضمونًا، موضحين أن ”هذه الاتفاقية لن تسمح للصين بتحويل الأموال للمصارف الإيرانية، بجانب أن العملة الإيرانية لن تدخل في معاملات هذه الاتفاقية“.

ورغم حديث تقارير اقتصادية عن شراء بكين لشحنات من النفط الإيراني المحظور تصديره بسبب العقوبات، إلا أن غرفة طهران التجارية كشفت مؤخرًا أن صادرات إيران النفطية إلى الصين انخفضت، في أوائل العام 2021، إلى نحو 11 مليون دولار.

وتسعى طهران إلى تشجيع الشركات الصينية على العمل والاستثمار بالأسواق الإيرانية، حيث تقدّم عدد من نواب البرلمان الإيراني، أغسطس الماضي، بمشروع قرار يقضي بتقديم امتيازات للشركات الصينية، منها إعفاء هذه الشركات من دفع الضرائب.