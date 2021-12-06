أوبر تجري محادثات مع وحدتها في الشرق الأوسط لجذب استثمارات خارجية

تجري شركة ”أوبر تكنولوجيز“ محادثات مع إدارة ”كريم“، الوحدة التابعة لها في الشرق الأوسط، لجذب مستثمرين خارجيين، وفق ما أفادت 4 مصادر مطلعة لوكالة ”رويترز“.

ولم يتضح بعد كيف سيكون هيكل ملكية ”كريم“ بعد ضخ الاستثمارات المخطط لها، على الرغم من أن المصادر قالت إن ”أوبر ستظل مساهما مع منح إدارة كريم سلطة أكبر في اتخاذ القرار بشأن استراتيجيتها“.

وقال اثنان من المصادر إن ”الاستثمارات ستساعد في تمويل عملية تطوير تطبيق فائق (سوبر آب) تطوره شركة كريم لتقديم خدمات خارج نطاق نشاطها الأساسي في النقل التشاركي، مثل توصيل الطعام والمدفوعات الرقمية وخدمات الشحن السريع“.

وذكر أحد المصادر أن ”إدارة كريم أرادت التركيز على تطوير تطبيقها الفائق، والذي يدعمه بقوة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مدثر شيخة منذ فترة طويلة، بينما تركز أوبر على خدمة النقل التشاركي“.

وأحجمت كل من ”أوبر“ و“كريم“ عن التعليق.

وتأتي الخطوة المزعومة بعد أكثر من عامين بقليل من شراء أوبر لمنافستها، التي يقع مقرها في دبي وتنشط أساسا في الشرق الأوسط، مقابل 3.1 مليار دولار، مع الإبقاء على العلامة التجارية والتطبيق كما هما.

وشارك شيخة، المسؤول التنفيذي السابق في مكنزي، في تأسيس ”كريم“ في 2012، واستمر رئيسا تنفيذيا لها حتى بعد استحواذ ”أوبر“ عليها.

ولم يتضح بعد حجم الاستثمار الذي تسعى الشركة لاستقطابه، غير أن أحد المصادر قال إن ”كريم ستركز على تنمية أنشطتها في مجالي المدفوعات والتوصيل باستخدام أموال الاستثمارات الجديدة“.

وبين أحد المصادر أن ”الكيان الجديد لشركة كريم قد يدرج أسهمه بالبورصة في نهاية المطاف“.

وكان استحواذ ”أوبر“ على ”كريم“ في 2019، قد أفضى إلى هيمنة الشركة الأمريكية على سوق النقل التشاركي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان قبل طرحها العام الأولي في العام نفسه والذي جمع 8.1 مليار دولار من المستثمرين وصعد بقيمة الشركة إلى 82.4 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، طرحت شركة جراب، أكبر شركة في جنوب شرق آسيا لخدمات النقل التشاركي والتوصيل والتي تصف تطبيقها أيضا بأنه تطبيق فائق، أسهمها للاكتتاب العام بعد اندماج قياسي قيمته 40 مليار دولار مع إحدى شركات الشيكات على بياض.