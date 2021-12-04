الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة التجارية ودعم القطاع الخاص

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، تعزيز الشراكة التجارية مع روسيا، في لقاء جمعه برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

واستقبل الشيخ محمد بن راشد، اليوم السبت، في مقر إكسبو 2020 دبي، رئيس وزراء روسيا، الذي يزور دولة الإمارات حاليا، على رأس وفد روسي.

وتناول اللقاء بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومقومات حفظ الأمن والاستقرار وإرساء أسس السلام، والدور المهم الذي تضطلع به روسيا في هذا المجال.

وتناول اللقاء أيضا أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، لا سيما على صعيد الجهود الدولية المبذولة لتسريع وتيرة التعافي العالمي من تبعات جائحة كوفيد-19 واكتشاف الفرص التي تمكن شعوب العالم، خاصة المجتمعات الأقل حظا من التنمية، من تخطي هذه المرحلة الاستثنائية.

واتفق الجانبان، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“، خلال اللقاء، على أهمية توفير المزيد من الفرص إلى القطاع الخاص لمنح زخم جديد للشراكة الاقتصادية المزدهرة بين الجانبين، مع وجود أكثر من 4000 شركة روسية في دولة الإمارات.

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما الكبير بمستقبل الشراكة بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، انطلاقا من إطار التعاون الجديد الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين البلدين، ويضم 12 قطاعا حيويا.

وتتمثل تلك القطاعات في التجارة والاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والخدمات المالية والمصرفية والجمارك، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة، وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والثورة الصناعية الرابعة، والفضاء.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية خلال النصف الأول من العام 2021 نحو 2 مليار دولار، بنمو كبير تجاوزت نسبته 80% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تعد دولة الإمارات الوجهة الأولى عربيا للاستثمارات الروسية، بنسبة تناهز 90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، كما تعتبر دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتسهم بأكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية فيها، وتُقدر الاستثمارات الأجنبية المتبادلة بين الإمارات وروسيا نحو 1.8 مليار دولار.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة حول اللقاء عبر تويتر، قال فيها: ”أثناء لقائي اليوم برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. علاقاتنا مع روسيا متميزة، 80٪ من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية، و90٪ من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات. لدينا 4000 شركة روسية ونحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا“.