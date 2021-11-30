الخطوط القطرية تطالب "إيرباص" بالاعتراف بـ"عيوب الطائرات"

دعا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ”أكبر الباكر“، اليوم الثلاثاء، شركة ”إيرباص“ لصناعة الطائرات للاعتراف بعيوب الطلاء في طائراتها، وأشار إلى أن الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ”لا تعرف سبب حدوث تلك المشكلة“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأبلغ الباكر نادي الطيران في لندن: ”هم اعترفوا بأنهم يعملون لإيجاد حل، وهو ما يعني أنهم ما زالوا ليس لديهم حل“.

واتسع نطاق النزاع بين ”إيرباص“ والخطوط الجوية القطرية على ”عيوب في الطلاء وسطح الهيكل الخارجي“ في الطائرة ”ايه 350“ متجاوزًا منطقة الخليج، إذ أثارت 5 شركات طيران أخرى، على الأقل، مخاوف منذ دخل هذا الطراز عالي التقنية الخدمة.

ووفق وثائق اطلعت عليها ”رويترز“ وأكدته عدة مصادر مطلعة، فقد أوقفت الشركة القطرية تشغيل 20 طائرة من بين 53 طائرة لديها من طراز ”ايه 350″، وقالت إنها ”تصرفت بناء على أوامر من السلطات المحلية المعنية لحين التأكد من أسباب“ ما يصفه شهود بأنه ظهور ”فقاعات أشبه بالبثور على بعض الطائرات من هذا الطراز“.

وتقول ”إيرباص“ إنه ”لا يوجد أي مخاطر على سلامة الطائرة ايه350″، وهي نقطة رددتها شركات الطيران الأخرى التي لم توقف تشغيل أي طائرة ووصفت المشكلة بأنها ”شكلية“.

وردا على استفسارات من ”رويترز“، قالت ”إيرباص“ إن ”بعض المشكلات ظهرت في شكل تلف سطحي مبكر، أدى في بعض الحالات إلى ظهور طبقة تحتية من شبكة معدنية الغرض منها امتصاص الصواعق، وإن الشركة تعمل على إصلاحها“.

وقالت 3 مصادر مطلعة على الوضع إن ”هذه المادة أدت في طائرات لدى الخطوط الجوية القطرية وشركة طيران أخرى واحدة على الأقل إلى ظهور شقوق، الأمر الذي تسبب في انكشاف جسم الطائرة المصنوع من ألياف الكربون، وتعرضه لتلف محتمل من جراء الطقس أو أي عامل آخر“.

وقالت ”إيرباص“، في بيان، إن ”تصميم الطائرة ايه 350، التي دخلت الخدمة عام 2015، يوفر حماية كبيرة لمقاومة العواصف، وإنها تعمل في مختلف أنحاء العالم بقدر كبير من الموثوقية“.

وسئلت الشركة عن الشقوق التي ظهرت فقالت إن ”بعض شركات الطيران عرضة لتقلبات في درجات الحرارة أكبر من غيرها“، مشيرة فيما يبدو إلى ”الظروف الصحراوية في قطر على سبيل المثال“.

وطالبت الشركة القطرية بتحديد سبب قاطع وبإصلاح دائم للمشكلة يرضي الهيئة العامة الطيران المدني في قطر.