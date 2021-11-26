بورش تبتكر "توأما رقميا" لسيارة تايكان لاكتشاف مشاكلها

ابتكرت شركة بورش الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة نموذجا افتراضيا لسيارة ”تايكان“ كوسيلة لإحياء مفهومها عن ”التوأم الرقمي“، وهي تقنية يمكنها أن تساعد إلى حد كبير في توقع الأعطال المحتملة في هيكل سياراتها.

وبحسب موقع ”أتوكاسيون“ الإسباني، فإن التوأم الرقمي من بورش نسخة افتراضية من كائن موجود، سواء كانت مركبة أو نظاما أو مكونا، يمكن التحكم فيه وتشخيصه وحتى إجراء تحليل بناء على البيانات، كل ذلك دون الحاجة إلى العمل على السيارة.

ورغم أن التقنية الجديدة التي قدمتها شركة بورش لا تزال في مرحلة تجريبية، إلا أن حال استخدامها بشكل موسع سوف تجنبك الزيارات غير الضرورية إلى ورشة الصيانة.

وبهذه التقنية الجديدة تريد العلامة التجارية الألمانية الشهيرة إعادة إنشاء بنية تحتية موجودة بطريقة افتراضية لدراسة أعطال السيارات، ومحاولة تحسين أدائها.

وكمثال أولي، أنشأت شركة بورش توأما رقميا لهيكل ”تايكان“ الخاص بها؛ من أجل مراقبة حالة المكونات عن بُعد، وهي نسخة افتراضية من الهيكل المعدني للسيارة، والتي تتيح المراقبة والتشخيص من خلال البيانات التي تم التقاطها في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى أخذ السيارة إلى ورشة عمل للاختبارات.

وترتبط البيانات بنظام معلوماتي يسمح بتقييم كل مركبة بشكل منفصل وفي أي وقت، كما يمكن أن توصي الخوارزمية التي تستخدمها، ليس فقط بالوقت المناسب لأداء مهام الصيانة، ولكن أيضا نوع الصيانة الضرورية.

كما أن هناك ميزة أخرى لهذه التقنية وهي أنه يمكن توقع التآكل والتلف في هيكل السيارة، وهو أمر حيوي من أجل الحفاظ على سلامة المركبة.

في الوقت الحالي، تركز تقنية ”التوأم الرقمي“ على المكونات والفشل المحتمل لهيكل السيارة، وقد قرر ما يقرب من نصف عملاء سيارة ”تايكان“ المشاركة في المشروع التجريبي.

وتؤكد شركة بورش أنه من المحتمل استخدام هذه البيانات في المستقبل، لتقييم قيمة إعادة بيع السيارة، وبالتالي زيادة الشفافية في هذه الأنواع من المعاملات.

وتطور شركة بورش الألمانية تقنية التوأمة الرقمية منذ نحو ثلاث سنوات، وحتى الوقت الحالي تركز بشكل كبير على هيكل السيارة الذي يعد الجزء الأهم من سياراتها.