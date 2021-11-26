إيطاليا تفرض غرامة على "آبل" و"غوغل" لمخالفة قواعد مكافحة الاحتكار

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة بقيمة 20 مليون يورو (22,5 مليون دولار) على مجموعتي آبل وغوغل، في ثاني قرار من نوعه للهيئة الناظمة في حق شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة هذا الأسبوع، بحسب ”فرانس برس“.

وصعدت دول أوروبية في الأعوام القليلة الماضية إجراءاتها مستهدفة ممارسات عمالقة التكنولوجيا، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه لتشديد القوانين.

وقالت الهيئة الإيطالية إنها فرضت غرامة على آبل وغوغل بمقدار 10 ملايين يورو لكل منهما، لخرقهما القواعد التي ترعى المستهلك بما في ذلك عدم تقديم معلومات كافية للزبائن واللجوء إلى ”أساليب هجومية“ في استخدام بياناتها لأغراض تجارية.

وجاء في بيان: ”لم تقدم لا آبل ولا غوغل، معلومات واضحة وفورية بشأن حيازة واستخدام بيانات المستخدم لأغراض تجارية“.

وكانت الهيئة الناظمة في إيطاليا قد فرضت في وقت سابق هذا الأسبوع غرامة قدرها 200 مليون يورو على آبل وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، لفرضهما قيودا على إمكانية الوصول إلى بعض بائعي منتجات آبل على أمازون.

وصرّحت هيئة مراقبة المنافسة، أن البنود التعاقدية لاتفاقية 2018 بين الشركتين تعني أنه لم ‏يُسمح إلا لبائعي التجزئة المختارين ببيع هذه المنتجات على أمازون، مضيفة أن ”هذا يُعدّ انتهاكا ‏لقواعد الاتحاد الأوروبي“.‏

وكانت ”أمازون“ قد غرّمت بمبلغ قدره 68.7 مليون يورو، وغرامة ”أبل“ وصلت إلى 134.5 ‏مليون يورو. ‏

وكانت السلطات قد أمرت الشركتين بإنهاء القيود الموضوعة على تجار التجزئة.‏

ونفت شركة ”أبل“ ارتكاب أي مخالفات، وقالت إنها ”تعتزم الطعن في الغرامة“.‏

وارتأت السطات الإيطالية أن مثل هذه الاتفاقيات قللت من المنافسة وخفضت من فرص العروض التي تقدمها أطراف تجارية أخرى، الأمر الذي اعتبرته مخالفا لقواعد المنافسة التجارية في الاتحاد الأوروبي.

وإضافة إلى الغرامات التي فرضت على الشركتين، قررت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية أن عليهما السماح لأي بائع تجزئة لمنتجات آبل و Beats الوصول إلى منصة Amazon.it لعرض بضاعته.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن هيئات مكافحة الاحتكار في ألمانيا وإسبانيا ستجريان تحقيقات مستقلة بشأن الموضوع المذكور أيضا.

من ناحيتها، توصلت دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إلى موقف مشترك من قانونين من شأنهما فرض رقابة غير مسبوقة على عمالقة التكنولوجيا.