%45 من السيارات الكهربائية في العالم تنتج في الصين

تمثل العلامات التجارية للسيارات الصينية 45% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، على عكس الحصة السوقية البالغة 15% التي تمتلكها في السوق بأكمله لسيارات الركاب التي تعمل بأنواع الوقود المختلفة.

وذكر موقع ”أوروبا برس“ الإسباني في تقرير له أن إجمالي المبيعات العالمية لسيارات الركاب الكهربائية بالكامل بلغ 2.97 مليون وحدة بين يناير وسبتمبر 2021.

ويزيد الإجمالي بنسبة 149% عن الحجم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر التسارع أكثر من رائع بالنظر إلى نمو سوق السيارات العالمي بنسبة 11% فقط، حيث ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من 2.6% عام 2020 إلى 5.8% حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووفقا لبيانات“ Jato Dynamics“، فإن السيارات الكهربائية تزيد من الحصة السوقية للسيارات الصينية بنسبة 30 نقطة مئوية، رغم الأخذ في الاعتبار أن نجاح السيارات الكهربائية الصينية كان بسبب الطلب المحلي، حيث يتركز حوالي 95% من الكمية المباعة بواسطة هذه العلامات التجارية في الصين.

الصين تغطي 60% من إنتاج السيارات الكهربائية

وتظهر الأرقام من Jato Dynamics أن ست من كل عشر سيارات كهربائية تم بيعها في جميع أنحاء العالم حتى سبتمبر تم تصنيعها في الصين.

وتمثل الدولة الآسيوية 60% من إنتاج هذا النوع من المركبات، مما يعني أن مصنعي السيارات الأجانب ينتجون بالفعل سيارات كهربائية في الصين، مثل تسلا وفولفو وبولستار و“BMW“.

وفي الواقع، ما يقرب من نصف مبيعات تسلا العالمية، بين شهر يناير / كانون الأول وشهر سبتمبر/ أيلول 2021، حيث تتوافق مع السيارات المنتجة في مصنع gigafactory في شنغهاي، وحتى الآن تأتي غالبية سيارات تسلا Model Y في أوروبا من هذا المصنع.

كما تواصل تسلا ريادتها بحصة سوقية تبلغ نسبتها 23% في سوق السيارات الكهربائية العالمي، لكن تليها شركة SAIC، المملوكة لكل من جنرال موتورز وشركة و“يلنج“ التي اكتسبت حصة بفضل سيارة ”هونج جيونج ميني“ الكهربائية الصغيرة، التي تعد اليوم السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في الصين.

جدير ذكره أن المستثمرين في الصين ضخوا أكثر من 82 مليار يوان، أي ما يعادل 12.7 مليار دولار، في 50 مشروعا يتعلق بالسيارات الكهربائية، وذلك في النصف الأول من العام الجاري.