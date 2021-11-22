شركة عُمانية تستحوذ على معظم أسهم "إم تي إن" للهاتف المحمول في اليمن

أعلنت شركة استثمارية عمانية اليوم الإثنين استحواذها على معظم أسهم (إم تي إن) للهاتف المحمول في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.

وقالت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية، في بيان أنها استحوذت على 97.8 بالمئة من أسهم (إم تي إن) في اليمن.

وقال البيان إن عملية الاستحواذ جرت وفقا للمعايير العالمية، وإن إجراءات انسحاب (إم تي إن) جرت بسلاسة، ولن يكون لها أي تأثير مالي أو سلبي على خدمات الشركة.

وقالت الشركة العمانية إنها سيكون لها علامة تجارية جديدة، وسيتم تدشينها خلال الأيام القادمة.

وقالت مجموعة ”إم.تي.إن“، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، يوم الخميس إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لإستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.

وقالت ”إم.تي.إن“ إنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم.تي.إن في اليمن.

وأضافت أنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة إذ إنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية بحلول 30 يوليو/تموز.

وأعلنت الشركة العام الماضي إستراتيجية تخارجها من الشرق الأوسط للتركيز على القارة الأفريقية في إطار جهودها لتبسيط هيكلها وخفض انكشافها على الأسواق الأكثر خطورة.

وجاء التركيز على أفريقيا كذلك بسبب المنافسة الشديدة من شركة فوداكوم وهي الوحدة الأفريقية لشركة فودافون البريطانية العملاقة التي تبرم شراكات للتوسع في القارة وتدخل في مجال الخدمات المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إم.تي.إن، رالف موبيتا: ”قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ إستراتيجية أفريقية“.

وكانت الشركة قد تخارجت من نشاطها في سوريا في أغسطس/آب قائلة إن العمل هناك أصبح ”غير محتمل“.

ومنذُ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية وسيطرتها على صنعاء ومدن أخرى تعرضت شركة ”إم تي إن“ العابرة للحدود إلى عمليات ابتزاز واسعة من قبل الميليشيا التي استحوذت على شركات اتصالات خاصة بينها شركة ”سبأفون“، و“واي“، إلى جانب شركتي ”يمن نت“، و“يمن موبايل“ الحكوميتين.