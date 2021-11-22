شركة الاستثمار الإسرائيلية "أور كراود" تحصل على ترخيص للعمل في الإمارات

قالت شركة ”أور كراود“ إحدى أكبر شركات رأس المال المخاطر في إسرائيل اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة وترخيص للعمل في دولة الإمارات.

وذكرت الشركة أنها أصبحت أول شركة استثمار إسرائيلية لرأس المال المخاطر تحصل على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي وهو المركز المالي الدولي الرئيس في أبوظبي.

وستعمل شركة أور كراود مانجمنت (أرابيا) المحدودة كمدير للصناديق وفقا لقواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية بالسوق.

وتأتي هذه الخطوة بعد إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

وقال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستتمكن من ”جمع الأموال في الإمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية في الإمارات والمنطقة لعملائها الذين يبلغ عددهم على مستوى العالم 160 ألفا ودفع الاستثمارات العالمية في نظام الشركات الجديدة النشط في الإمارات. وهذه خطوة كبرى صوب تطوير نشاط أور كراود في الإمارات“.

وأوضح صباح البينالي شريك أور كراود في الإمارات، أن ”الشركة ستتمكن من إنشاء صناديق لرأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة بالإمارات والمنطقة“.

وأضاف ”تركيزنا الأساس في المرحلة الأولية سينصب على القطاعات الزراعية والمالية والتكنولوجيا الطبية“.

وتأسست ”آور كراود“ على يد جوناثان ميدفيد، وهي تعتبر شركة رائدة عالميا في مجال التمويل الجماعي للأسهم والاستثمار في المشاريع الأكثر نشاطا في إسرائيل مع تمويل ملتزم بقيمة 1.5 مليار دولار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت شركة ”آور كراود“، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ”فينكس كابيتال“، وهي شركة متخصصة في تطوير الأعمال بغية تعزيز الروابط بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في مجال الأعمال التجارية والتكنولوجيا.

وستعمل ”آور كراود“، وفقا لمذكرة التفاهم على تحديد ودعم الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها وتسعى إلى النمو والتطور في إسرائيل، كما ستستفيد من حافظتها المتنوعة التي تشمل 220 شركة لتعزيز تنمية الأعمال التجارية لصالح الشركات الإماراتية الناشئة التي تسعى إلى التعاون لإيجاد حلول مبتكرة. وسيتولى قيادة توسع شركة ”آور كراود“ في الإمارات العربية المتحدة الدكتور صباح البنعلي، وهو شريك في المشروع تم تعيينه حديثا ورئيس شركة ”آور كراود“ في منطقة الخليج.