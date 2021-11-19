بعد انتشاره في أوروبا وآسيا.. "التوك توك" يتجه إلى أمريكا

أعلنت شركة مصنعة لـ“التوك توك“ عن أملها في أن تصبح مركبات التوصيل الكهربائية الخاصة بها منتشرة على نطاق واسع في المدن المكتظة بالسكان بالولايات المتحدة.

وقال راهول جايام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”بيليتي إلكتريك“، وهي شركة ناشئة تأسست قبل أقل من عام ومقرها في لوس أنجلوس، إن ”سيارات التوصيل الكهربائية ذات الثلاث عجلات والمقصورة المفتوحة المعروفة باسم (GMW Taskmn) يتم استخدامها بالفعل في آسيا وأوروبا“.

و“التوك توك“، الذي تصنعه شركة ”جي إم دبليو إلكتريك“ في الهند، وهي شركة تابعة لـ“بيليتي إلكتريك“، ويتم تصديرها إلى أوروبا واليابان وأسواق أخرى، حققت بالفعل أكثر من 12 مليون عملية تسليم على مدى 20 مليون ميل، وفقًا لما ذكره جايام.

وباعت الشركة حوالي 1400 توك توك ”Taskman“ حتى الآن.

وتهدف الشركة إلى اقتحام السوق الأمريكية بحلول يناير القادم.

ومن المفترض أن تكون المركبة، التي ظهرت لأول مرة في أمريكا الشمالية في معرض لوس أنجلوس للسيارات، وسيلة توصيل كهربائية عملية سهلة الشحن ولديها مساحة كبيرة لحمل الأغراض على الرغم من حجمها الصغير.

ويبدو ”GMW Taskman“، الذي يتكلف 8000 دولار، تماما مثل ”التوك توك“ المنتشر في أجزاء أخرى من العالم.

وتم تصميمه لاستخدامه كمركبة سريعة لمواجهة تحديات التوصيل التي تواجهها الشركات الكبيرة مثل ”فيدكس“ و“أمازون“، حيث تعاني مركبات الشحن أحيانا في المدن المكتظة بالسكان مثل نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

ووفقا للشركة، يمكن لـ ”Taskman“ السفر لمسافة تصل إلى 110 أميال بالشحنة الواحدة، كما يمكنه استيعاب ما يصل إلى 1500 رطل من الحمولة ولديه ما يقرب من 64.6 قدم مربع من مساحة الشحن.

كما يمكن شحن المركبة إما بقوة 110 فولت والذي يستغرق ما يصل إلى سبع ساعات، أو بقوة 220 فولت لمدة 3.5 ساعات. ولهذا، تقدم الشركة بطارية مجانية قابلة للتبديل يمكن تركيبها في أقل من دقيقة واحدة باستخدام رافعة.

وتقدم الشركة لوحة شمسية اختيارية يتم تثبيتها على جوانب عربة الشحن الثلاث، مع إمكانية فتحها لتصبح مسطحة في مواجهة السماء لتمتص أشعة الشمس لإعادة شحن البطارية.

وتقول الشركة إن الشحن الكامل من الألواح الشمسية يستغرق ما يقرب من 3.5 إلى 4 ساعات.

وصرح جايام – خلال مؤتمر صحفي في معرض لوس أنجلوس للسيارات – إن معظم المركبات المزودة بالألواح الشمسية سيتم نشرها في المناطق الاستوائية بين مدار السرطان ومدار الجدي حيث تضرب الشمس الأرض بشكل مباشر لفترات أطول.

وتشير تعليقات جايام إلى أن الشركة تستهدف التجارة الإلكترونية وعمالقة البيع بالتجزئة.

كما تم اختبار السيارة على أرض الواقع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة والإمارات والهند مع شركات مثل ”أمازون“ و“وول مارت“ و“آيكيا“.