مجموعة "إم تي إن" الجنوب أفريقية للاتصالات تتخارج من اليمن‎‎

قالت مجموعة ”إم تي إن MTN“ الجنوب أفريقية، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، اليوم الخميس، إنها ستتخارج من اليمن، تنفيذاً لاستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.

وقالت إم تي إن إنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم تي إن في اليمن.

وأضافت أنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة، إذ إنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية بحلول 30 يوليو تموز.

وأعلنت الشركة العام الماضي استراتيجية تخارجها من الشرق الأوسط للتركيز على القارة الأفريقية، في إطار جهودها لتبسيط هيكلها وخفض انكشافها على الأسواق الأكثر خطورة.

وجاء التركيز على أفريقيا كذلك بسبب المنافسة الشديدة من شركة فوداكوم، وهي الوحدة الأفريقية لشركة فودافون البريطانية العملاقة التي تبرم شراكات للتوسع في القارة وتدخل في مجال الخدمات المالية.

وقال رالف موبيتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”إم تي إن“، إن ”قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ استراتيجية أفريقية“.

وكانت الشركة قد تخارجت من نشاطها في سوريا في آب / أغسطس قائلة إن العمل هناك أصبح ”غير محتمل“.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة ”إم تي إن“ رالف موبيتا، في وقت سابق، أن مشغل الاتصالات الجنوب أفريقي سيخرج من سوريا.

وعن أسباب الخروج من السوق السورية، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن ”العمل هناك أصبح غير محتمل“.

كذلك أشار المسؤول إلى أن شركته لن تدخل السوق الإثيوبية، وصرح بأن شركة إم تي إن لن تعرض للترخيص في إثيوبيا.

وقال موبيتا للصحفيين: إن ”مجلس (الإدارة) قام بالتفكير بشكل مركز على مدى الشهرين الماضيين، ووضع في الحسبان معايير المخاطر المالية الاستراتيجية وقررنا عدم المضي قدما في عمليات التحرير (العمل) في إثيوبيا“.

وفي شباط / فبراير الماضي، طرحت ”إم تي إن“ حصتها في سوريا للبيع، وقالت إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية.

ومجموعة إم تي إن MTN، هي شركة اتصالات محمول متعددة الجنسيات مقرها جنوب أفريقيا، تمتد أنشطتها إلى مجموعة كبيرة من البلدان الأفريقية والشرق أوسطية. تأسست عام 1994.