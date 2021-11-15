بعد أن طالبه بدفع الضرائب.. ماسك للسيناتور ساندرز: "دائما ما أنسى أنك على قيد الحياة"

رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم بقسوة على السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، لدعوته الأخيرة إجبار الأثرياء على دفع ضريبة أكبر، قائلا إنه ”نسي أن السيناتور لا يزال على قيد الحياة“.

وفي تغريدة على موقع ”تويتر“ نشرتها وكالة ”سي أن أن“ الأمريكية اليوم الإثنين، قال ماسك رئيس شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية:“ما زلت أنسى أنك ما زلت على قيد الحياة“.

وأشارت الوكالة إلى أن تغريدة ماسك الأخيرة التي نشرها الاحد، كانت ردا على تغريدة لساندرز، بأن الأشخاص الأثرياء للغاية يجب أن يدفعوا نصيبهم العادل من الضرائب.

وأضاف ماسك التي تبلغ ثروته نحو 285 مليار دولار: ”هل تريد مني بيع المزيد من الأسهم بيرني؟ فقط قل الكلمات“.

وباع ماسك في أسبوع واحد ما قيمته 6.9 مليار دولار من أسهمه في ”تسلا“ أي أقل من 4٪ من الأسهم التي يمتلكها مباشرة، وأقل من 3 ٪ بما في ذلك جميع الخيارات التي يمتلكها لشراء أسهم إضافية من الشركة التي تجاوزت قيمتها السوقية تيرليون دولار.

وأشارت ”س أن أن“، إلى أن ماسك يدين بدفع ضرائب لعدة ولايات بما فيها كاليفورنيا، التي تبلغ أعلى معدل ضرائب فيها 13.3٪. على الرغم من أنه انتقل إلى تكساس، التي لا تفرض ضرائب على الدخل، مضيفة أن ماسك اعترف في تغريدة أخيرة ”أنه سيظل مدينًا بضرائب الدخل لكاليفورنيا لأنه لا يزال يقضي الكثير من الوقت في العمل بالولاية“.

وذكرت الوكالة أن فرض ضرائب على الأثرياء يعد قضية رئيسية في برنامج ساندر، لافتة إلى أنه بصفته رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، اقترح ضريبة سنوية إضافية على الأسر الأمريكية، والتي يعتقد أنها ستدر حوالي 4.35 تريليون دولار خلال العقد المقبل وستخفض ثروة المليارديرات إلى النصف خلال 15 عامًا.

وفي تغريدة أخرى ردا على استطلاع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في ”تويتر“ بشأن بيع أسهمه، قال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون: ”سواء كان أغنى رجل في العالم يدفع أي ضرائب أم لا، يجب ألا يعتمد على نتائج استطلاع على تويتر.. حان الوقت لضريبة الدخل للمليارديرات“، وفق تعبيره.