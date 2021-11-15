رئيس طيران الإمارات يؤكد العودة للربحية في أكتوبر

نقلت قناة العربية، عن رئيس طيران الإمارات تأكيده الاثنين، عودة الشركة المملوكة لحكومة دبي إلى الربحية في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تصريحاته للقناة، أنه لا حاجة إلى دعم مالي من حكومة دبي في الوقت الحالي.

وقال إن العودة لأسواق الصكوك متاحة إذا دعت الضرورة، وإن تركيز طيران الإمارات منصب حاليا على زيادة المسافرين عبر مطارات دبي.

وفي وقت سابق، قالت شركة طيران الإمارات، إنها حصلت على دعم مالي حكومي آخر بلغ 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) في النصف الأول من العام، وإنها قلصت خسائرها إلى النصف.

وهذه هي المرة الثالثة منذ بدء جائحة فيروس كورونا التي تضخ فيها حكومة دبي، التي تملك طيران الإمارات، أموالا في الشركة التي لا تشغل خدمة طيران داخلي على عكس شركات طيران أخرى.

وقالت طيران الإمارات، التي حصلت حتى الآن على 3.8 مليار دولار من الحكومة خلال الجائحة، إنها ستحتاج وقتا للعودة للربحية على الرغم من ارتفاع أعداد الركاب.

وسجلت الشركة خسائر قدرها 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار) في الفترة من نيسان/ أبريل إلى أيلول/ سبتمبر بالمقارنة مع 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات 86% إلى 21.7 مليار درهم (5.9 مليار دولار) ونقلت الشركة 6.1 مليون راكب ارتفاعا من 1.5 مليون راكب في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجموعة الإمارات، إن المجموعة التي تضم شركة الطيران ووحدات أخرى قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التعافي.

وأشار إلى استمرار ارتفاع العمليات والطلب في المجموعة، التي تضم شركة دناتا لخدمات الطيران، مع تخفيف الدول القيود على السفر.

وأضاف أن الزخم تسارع خلال الصيف وأنه مستمر في الزيادة باطراد مع بداية فصل الشتاء.

وشغلت شركة طيران الإمارات 47.9% من مقاعد طائراتها في النصف الأول من العام ارتفاعا من 38.6 في المئة في النصف الأول من العام الماضي مع زيادة التشغيل استجابة لتزايد الطلب على السفر.

وقالت طيران الإمارات إن ”وحدة الشحن الجوي بالشركة لا تزال تمثل نقطة مضيئة إذ زاد نشاطها 38% إلى 1.1 مليون طن في الفترة ذاتها“.

وأضافت أن حجم عمليات الشحن بلغ الآن 90% من مستوياته قبل الجائحة.