بلومبيرغ: "فايزر" تحارب للسيطرة على سر وصفة لقاح كورونا

أظهر تحقيق استقصائي حول المكاسب الاقتصادية التي حققتها شركات الأدوية من وراء لقاحات كورونا، حجم الصراع العلمي والتقني وهو يختلط بالسياسي والإداري في معركة استثمار لقاح وُصف بأنه أحد أعظم وأسرع الاختراقات العلمية في التاريخ.

وعرضت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، تفاصيل ما اسمته ”حروب شركة فايزر من أجل السيطرة والتحكم في سر لقاح يعود عليها خلال عام 2021 لوحده، بمبلغ 36 مليار دولار“.

وخلصت إلى أن الخلاف عالي المخاطر حول سعر اللقاح وعلى أرباحه والسيطرة عليه، هو الذي سيشكل نهاية لعبة الوباء.

قمة افتراضية مغلقة

ويعرض التحقيق تفاصيل ”القمة الافتراضية المغلقة“ التي انعقدت بشكل سري في يوليو الماضي، لمناقشة كيفية الحصول على المزيد من اللقاحات للدول الأكثر فقرًا في العالم.

وفي التفاصيل التي تقول ”بلومبيرغ“ إنها تسربت لها من قبل 6 أشخاص كانوا يستمعون للحوار، عرضت نصوص المواجهة التي حصلت بين اثنين من أقوى الشخصيات في مكافحة الوباء، وهما المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبريسوس، والرئيس التنفيذي لشركة ”فايزر“، ألبرت بورلا.

فقد وصف غيبريسوس ما يحصل في سوق اللقاحات، قائلا إنه ”اختلال صادم في الإمدادات، ومن غير المقبول أن يكون المصنعون الذين يسعون وراء أعلى الأسعار قد زودوا الدول الغنية بالنسبة الأكبر من اللقاحات، وهم الآن يدفعون بجرعات معززة لنفس القلة الغنية“. مضيفا أن ”هذا النهج يتعارض مع الالتزام الذي تتوقعه منظمة الصحة العالمية منهم“.

وبحسب رواية الذين كانوا يستمعون للحوار المغلق، رد الرئيس التنفيذي لشركة ”فايزر“، ألبرت بورلا، والذي حقَّقت شركته معجزة تلقيح أكثر من مليار شخص، قائلاً إن ”هذا الحديث عاطفي وليس عمليا“. ليأتيه جواب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالقول ”أنا لست عاطفيًا. نعم هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من اللقاحات“.

وكشفت المواجهة، بحسب تقرير ”بلومبيرغ“، عن حقيقة غير مريحة تتسم بها معركة ”بيزنس الوباء“، وهي أن ”عدم المساواة في اللقاحات لم يحدث من تلقاء نفسه. وكان نتيجة لقرارات من قبل المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين“.

فبعد مرور ما يقرب من عام على إطلاق الجرعات الأولى للقاحات وباء كورونا، لا يزال منتجو اللقاحات الغربيون ومسؤولو الصحة العامة يكافحون من أجل إيجاد أرضية مشتركة لسد الفجوة المتسعة بين بعض الدول، حيث تم تلقيح 6% فقط من الأشخاص في أفريقيا بشكل كامل حتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وسجّل التقرير أن ”النقطة الشائكة في كل هذا الجهد، هي من يتحكم في تركيبات اللقاح السرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات“.

عرض عالمي غير متوازن

وأظهر التحقيق الاستقصائي حجم الخلل في تداعيات العرض العالمي غير المتوازن بسوق اللقاحات. فالأمريكيون والأوروبيون الذين ما زالوا يتدفقون على اللقاحات، بدأوا يتحدثون عن الوباء وكأنه من الماضي، بينما لا يزال الفيروس ينتشر في معظم أنحاء العالم.

ويوثّق التحقيق الاستقصائي كيف أن شركات ”فايزر ومودرنا واسترازينيكا وجونسون اند جونسون“، بدأت قبل عام من نفس النقطة على قدم المساواة، حيث أرسلت معظم جرعاتها إلى البلدان الغنية بدلاً من الدول الفقيرة. لكن بعد ذلك اتخذوا مسارات مختلفة، وهو ما كشفته البيانات التي جمعتها شركة ”Airfinity“ التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وأظهرت هذه البيانات أن شركة ”فايزر“، مع شريكها الألماني ”BioNTech“، أنتجتا ووزعتا أكبر إمدادات جرعات لقاح كورونا، وتوقعتا أن يدر عليهما أكثر من 36 مليار دولار من الإيرادات هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن شركة ”فايزر“ عززت مكانتها الرائدة في سوق الوباء، عندما أعلنت في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أنها طورت حبوب كورونا، التي خفضت حالات دخول المستشفيات والوفيات بنسبة 89%.

وقال إن الشركة لم توضح كيف سيتم تسعير أو توزيع هذه الحبوب، ولكن نظرًا لأن الإنتاج محدود على المدى القريب، فإن اللقاحات بقيت هي السلاح المركزي ضد الوباء.

وأظهرت البيانات أيضًا أنه في الأشهر الأخيرة، بدأت شركة ”فايزر“ في زيادة عمليات تسليم اللقاحات بسرعة خارج الدول الأغنى. وقالت إنها شحنت حتى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أكثر من 658 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أصل ملياري جرعة تم تسليمها. وبحلول نهاية العام، تتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.1 مليار جرعة من أصل 3 مليارات جرعة تم إنتاجها.

كيف حصل الاختراق

ويشير التقرير إلى أن هناك نقطة واحدة لن يتزحزح عنها الرئيس التنفيذي لشركة ”فايزر“، وهي الصيغة أو التركيبة السرية للقاح.

فالمجموعة العالمية غير الغنية بقيادة الهند وجنوب أفريقيا، قدمت اقتراحًا لمنظمة التجارة العالمية، للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات وعلاجات كورونا. لكن الرئيس التنفيذي لشركة ”فايزر“، ألبرت بورلا، وصف حقوق الملكية الفكرية بأنها ”دماء القطاع الخاص“، وكان في ذلك الأكثر صراحة بين زملائه الرؤساء التنفيذيين في مقاومة الدعوات للمشاركة في التقنيات.

وقالت شركة ”فايزر“ ردا على أسئلة حول العلاقة بين تقنيات اللقاح وحجم الإنتاج، إن ”اقتراح التنازل عن حقوق ملكية اللقاح يستند إلى فكرة خاطئة مفادها أن الوصول إلى اللقاح محدود، بسبب المستويات الحالية للتصنيع“.

وأضافت أن ”الصناعة في طريقها بالفعل إلى إنتاج لقاحات كافية للعالم بأسره بحلول منتصف العام المقبل.“

وعرض التقرير تفاصيل غير منشورة عن الجهود الشخصية للرئيس التنفيذي لشركة ”فايزر“، ألبرت بورلا، وصفها بأنها استثنائية لتطوير دواء يحتاجه العالم بدرجة ماسّة“. فمنذ الأيام الأولى للوباء، ألقت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، كل ما لديها لإيجاد لقاح فعال، وأنجزت هذا الهدف في وقت قياسي، وهو ما جعل اللقاح بلا شك أحد أعظم وأسرع الاختراقات العلمية في التاريخ“.

ويرى التحقيق أنه لولا وجود ألبرت بورلا على رأس قيادة شركة ”فايزر“، لما كان الأمر ليحدث. فهو كرئيس تنفيذي، قام بمغامرة جريئة مع شركة ”بيوتنك“ الألمانية لتطوير جرعة باستخدام تقنية ”mRNA“ غير المثبتة- كونها تقتضي الاحتفاظ باللقاح عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، واصفا ذلك بأنه رأس الحربة في المشروع كله.

ويرى التقرير أن هذا هو ما ضمن فوز ”فايزر“ بالرهان. فقد حصلت على اللقاح الأول الذي وافقت عليه وكالات الأدوية الغربية، وحقق اللقاح معظم الإيرادات والأرباح، بواقع 20 مليار دولار أرباحا قبل الضريبة في عام 2021، بما في ذلك حصة الـ 50% التي تذهب إلى ”بيوتنك“ وفقًا لتقديرات ”بلومبيرغ إنتليجنس“.

فقد كان أول لقاح تمت الموافقة عليه للجرعات المنشطة. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، أصبحت هي الجرعة الأولى المسموح بها في الولايات المتحدة للأطفال دون سن 12 عامًا.

المعادلة السرية للقاح

ويصف التقرير المعادلة السرية التي لا تريد ”فايزر“ أن يشاركها أحد فيها، بأنها أكثر تعقيدا مما يعتقد الكثيرون. فالجرعة منها تحتوي على أكثر من 280 مادة جرى تصنعها في 19 دولة، وكثير منها محميّ بشكل أو بآخر.

ويخلص التقرير إلى أن ”فايزر“ التي ترفض أن تتشارك في هذا الامتياز الخاص باللقاح مع أحد، لا تجد غضاضة الآن في التفاوض مع ”مجموعة براءات اختراع الأدوية“ حول المنتج الجديد، وهو حبوب كورونا الخاصة بها. وفي قناعتها أن القصة ستتجدد كما حصل مع اللقاحات في بادئ الأمر، وستكون هناك معركة حول من سيكون الأول في طابور الحصول على هذه الحبوب.