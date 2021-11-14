"إيرباص" تحصّل طلبية بمجموع 255 طائرة "آيه 321" من 4 شركات

وقعت شركة ”إيرباص“ في اليوم الأول من معرض دبي للطيران الأحد، طلبية لبيع 255 طائرة من طراز ”آيه 321“ أحادية الممر لأربع شركات تابعة لمجموعة ”انديغو بارتنرز“ الأمريكية.

وتبلغ قيمة الطلبية لصالح كل من ”ويز إير“ و“فرونتير ايرلاينز“ و“فولاريس“ و“جيت مسارت“ أكثر من 33 مليار دولار، وفقا لآخر قائمة أسعار تم نشرها في 2018، من قبل المصنع الأوروبي العملاق، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وافتتح معرض دبي للطيران أبوابه الأحد، في أول تجمع واسع ينظم منذ جائحة كورونا (كوفيد-19)، مع بدء تعافي قطاع الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية.

وألحق شلل الحركة الجوية في ربيع 2020، أضرارا جسيمة بشركات الطيران وتسبب بخسائر مالية وضغوط على الشركات التي أوقفت مئات الرحلات بسبب نقص المسافرين.

وبحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ”أياتا“، ستتكبد شركات الطيران العالمية خسارة عالمية قدرها 51,8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء (كوفيد-19)، وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022، لكن بخسارة أقل تقدر بـ11,6 مليار دولار.

وقالت ”إيرباص“ في بيان بعيد التوقيع مع المجموعة الأمركية: ”يسعدنا توسيع علاقتنا مع (أنديغو بارتنرز) الذين تصرّفوا بسرعة وحسم خلال الأشهر القليلة الماضية لتهيئة أنفسهم لهذا العقد التاريخي مع انحسار تأثير الوباء“.

وبموجب العقد، ستحصل ”ويز إير“ المجرية على 102 طائرة، و“فرونتير“ الأمريكية على 91، و“فولاريس“ المكسيكية على 39، و“جيت سمارت“ التشيلية على 23.

ومن بين 255 طائرة من طراز ”آيه 321″، هناك 29 طائرة من طراز ”أكس ألأ آر“ المستقبلي ذات الممر واحد والقادر على اجتياز مسافات طويلة عادة ما تكون حكرا على الطائرات الضخمة.

وساعد انتماء الشركات الأربع إلى المجموعة الاستثمارية نفسها المتخصصة في النقل الجوي، في الخروج بطلبية ضخمة.

في سياق آخر، كانت شركة ”بوينغ“ الأمريكية قالت أمس السبت، إنها في مرحلة متقدمة من محادثات لبيع نسخة جديدة للشحن من طائرة الركاب المستقبلية طراز ”777 إكس“.

وأشارت الشركة عشية افتتاح معرض دبي للطيران، إلى أنها تقترب من نهاية مشاكل الإنتاج التي واجهتها ”طائرة الأحلام 787“ لكنها أكدت من جديد أن توقيت العودة إلى برنامج التسليمات العادي يتوقف على المحادثات مع الهيئات التنظيمية.

وقال إحسان منير، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق التجاري في ”بوينغ“ بحسب ”رويترز“: ”نحن في مباحثات متقدمة جدا مع عدد من الزبائن، (طائرة الشحن 777إكس) تبدو ممتازة من حيث التصميم ومن حيث الاشتراطات“.

وتتأهب ”بوينغ“ لإطلاق ما تقول إنها ستصبح أكبر وأقوى طائرة شحن في العالم.