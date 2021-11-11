إيلون ماسك يبيع أسهما بـ5 مليارات دولار في تسلا

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه باع أسهما بخمسة مليارات دولار في الشركة، بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع تويتر في بيع 10% من حصته.

وفي أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك قرابة 3.6 مليون سهم في تسلا، قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار، بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

وتعادل الأسهم المبيعة نحو 3% من إجمالي حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تشكل القسم الأكبر من ثروته التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار، وفقا لفوربس.

وبدأ ماسك استطلاع الآراء يوم السبت على تويتر في بيع حوالي 10% من حيازاته، ما ساعد في دفع سعر سهم تسلا للتراجع بعدما أيدت أغلبية البيع.

ونشر ماسك، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، تغريدة موجهة لمتابعيه على ”تويتر“، السبت، قال فيها: ”لقد تم جني الكثير من الأرباح غير المحققة، والتي قيل إنها وسيلة لتجنب دفع الضرائب (…) لذا أقترح أن أبيع 10% من أسهمي في تسلا.. هل تؤيدون ذلك“.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

وهبط السهم 12% الثلاثاء، في عمليات بيع استمرت عدة أيام عرّضت مكانة الشركة كواحدة من الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار للخطر، لكن السهم ارتفع 4.3% الأربعاء.

وكان بيع الأسهم الإضافية منفصلا ومنح ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية إذ إن ثروته مرتبطة ارتباطا كبيرا بحصصه في تسلا وسبيس إكس.

ورغم أن تسلا فقدت قرابة 150 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، فقد كان المستثمرون الأفراد مشترين صافين للأسهم، وبلغ صافي مشترياتهم يومي الاثنين والثلاثاء 157 مليون دولار، بحسب فاندا للأبحاث.

وفي وقت سابق، عرض ماسك بيع أسهمه في شركة ”تسلا“، في معرض رده على دعوة مدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، للتبرع بـ 6 مليارات دولار لإنقاذ الجائعين في العالم، الذين قال إنهم أكثر من 40 مليون جائع في أفريقيا.

ورد ماسك في تغريدة على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يشرح تلك المسألة، ويوضح كيف ستحل 6 مليارات دولار أزمة الجوع في العالم، فسأبيع أسهم تيسلا الآن وأقدم المبلغ“.

وأضاف ماسك: ”لكن يجب أن تكون هناك شفافية مفتوحة المصدر، حتى يرى الجمهور على وجه التحديد كيف يتم إنفاق الأموال“.