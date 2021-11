إيلون ماسك يبيع أسهما بـ5 مليارات دولار في تسلا

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه باع أسهما بخمسة مليارات دولار في الشركة، بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع تويتر في بيع 10% من حصته.

وفي أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك قرابة 3.6 مليون سهم في تسلا، قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار، بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

وتعادل الأسهم المبيعة نحو 3% من إجمالي حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تشكل القسم الأكبر من ثروته التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار، وفقا لفوربس.

وبدأ ماسك استطلاع الآراء يوم السبت على تويتر في بيع حوالي 10% من حيازاته، ما ساعد في دفع سعر سهم تسلا للتراجع بعدما أيدت أغلبية البيع.

ونشر ماسك، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، تغريدة موجهة لمتابعيه على ”تويتر“، السبت، قال فيها: ”لقد تم جني الكثير من الأرباح غير المحققة، والتي قيل إنها وسيلة لتجنب دفع الضرائب (…) لذا أقترح أن أبيع 10% من أسهمي في تسلا.. هل تؤيدون ذلك“.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021