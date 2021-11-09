تقرير: الطلب على المساحات الإدارية يزيد بالرياض بعد تحديد مهلة لنقل مقار الشركات

كشف تقرير لشركة ”نايت فرانك“ للاستشارات العقارية، أن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد بعد أن قالت السعودية إنه ”يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة“.

وكانت السعودية، قالت في فبراير/ شباط الماضي، إنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين.

وقالت نايت فرانك ”الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة السعودية الرياض وضع _كما هو متوقع_ ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 2.9 في المئة خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021“.

وفي الشهر الماضي، قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية لها بالعاصمة الرياض.

وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة ”سي.بي.آر.إي“ للاستشارات العقارية، إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة وفقا لبيانات غوغل للحركة والتنقل.

وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1 في المئة هذا العام.

والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تجيء في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة.

وقالت شركة نايت فرانك ”من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة“، مشيرة إلى مسائل، مثل: جودة المساحات الإدارية، والفوارق الضريبية.

وأضافت ”رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها نحو 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد“.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها نجحت في استقطاب مجموعة مكونة من 24 شركة متعددة الجنسيات لإقامة مقراتها الإقليمية في الرياض، وذلك في إطار سعي البلاد لتحويل عاصمتها إلى مركز أعمال منافس في المنطقة.

وقال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، حينها إن من أبرز الشركات متعددة الجنسيات التي ستنشئ مقار إقليميا في الرياض، المجموعة الهندسية الأمريكية ”بكتل“، وشركة الضيافة الهندية ”أويو“.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كشف في وقت سابق أنه يعتزم تحويل الرياض من المركز الأربعين إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم.