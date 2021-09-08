"هيونداي" تطبق نظام الهيدروجين على المركبات التجارية بحلول 2028

أعلنت مجموعة ”هيونداي موتورز“، أنها ستوفر إصدارات تعمل بوقود ”الهيدروجين“ لجميع مركباتها التجارية، بحلول عام 2028، في خطوة تأتي ضمن مساعي الشركة للوفاء بالتزامها بأن تصبح محايدة للكربون في 2040.

وجاء الإعلان عن ذلك، على لسان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز خلايا الوقود في المجموعة، سايهون كيم، خلال مشاركته بمؤتمر IAA Mobility في ميونخ أمس الثلاثاء، بحسب موقع ”تك كرانش“ المعني بشؤون التقنية.

وتدعم هيونداي، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، والرابعة عالميا، الهيدروجين عن بقية المصادر والحلول الأخرى، مثل البطاريات الكهربائية، وتعتبر أن الهيدروجين هو مصدر الطاقة الأكثر استدامة.

وقال ”كيم“ خلال حديثه بالمؤتمر، عن إستراتيجية شركته لمستقبل الهيدروجين، إن ”هدف هيونداي هو تحقيق القدرة التنافسية من حيث التكلفة مقارنة ببطاريات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.“

وكشف ”كيم“، أن ”هيونداي تخطط لإطلاق مجموعتين جديدتين من خلايا وقود الهيدروجين في عام 2023، حيث تأمل الشركة أن تساعد في جعل الهيدروجين هو الحل السائد للسيارات بحلول 2040“.

وسيأتي الجيل الثالث من خلايا وقود الهيدروجين الخاص بشركة هيونداي إما بقدرة 100 كيلوواط، وإما 200 كيلوواط لسيارات الركاب أو المركبات التجارية، على التوالي.

وأوضح ”كيم“ أن ”خلية الوقود هي تقنية مجربة يمكنها أن تقدم فوائد الهيدروجين للناس في جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات، وهي بالأساس مولد طاقة مثل المحرك التقليدي“.

ولفت إلى أن ”خلايا وقود الهيدروجين تختلف عن البطاريات التي تخزن الكهرباء، إذ تقوم الأخيرة بتوليد الطاقة عن طريق الجمع بين الهيدروجين والأكسجين، على غرار محرك سيارة الاحتراق الداخلي، ولكن دون انبعاثات الكربون“.

وذكر المسؤول أن ”أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية تنتج الطاقة من خلال التفاعلات الكيميائية وتعمل طالما يتم توفير وقود الهيدروجين، على عكس البطارية التي تخزن الطاقة“.

وتمتلك مجموعة هيونداي، التي تضم، هيونداي وكيا وجينيسيس، حافلة واحدة تعمل بخلايا الوقود في السوق حاليا، وهي حافلة Elec City Fuel Cell، وشاحنة واحدة تعمل بخلايا الوقود، وهي Xcient Hyundai.

وتفتخر هيونداي بسيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بخلايا الوقود، وهي NEXO، مع خطط لتقديم الطراز التالي في عام 2023، إلى جانب ”طراز“ مركبة متعدد الأغراض يعمل بالهيدروجين.

وأعلنت الشركة خلال مؤتمر IAA Mobility أنها ستطلق ،أيضا، سيارة رياضية كبيرة متعددة الأغراض تعمل بخلايا الوقود بعد عام 2025، بالإضافة إلى أربع مركبات تجارية أخرى بحلول نهاية العقد.

وتهدف الشركة إلى توفير تقنية خلايا الوقود لاستخدامات النقل المختلفة، بما في ذلك سيارات الطوارئ والسفن والشاحنات والترام والرافعات الشوكية وغيرها من المركبات التي تستخدم في العمليات الصناعية.

ويأتي جزء كبير من تحركات هيونداي في هذا الإطار، ضمن مساعيها بأن تصبح محايدة للكربون وخفض انبعاثاتها بنسبة 75٪ دون مستويات عام 2019، بحلول عام 2045 وفق التزام قطعته على نفسها.

وتتوقع هيونداي، أن تكون نسبة 30٪ من جميع مبيعات السيارات صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030.

وقال ”كيم“، إن هيونداي ”تعمل على بناء النظام البيئي الضروري لتحقيق النجاح في مجال الهيدروجين، بما في ذلك الإنتاج والتخزين وتكنولوجيا خلايا الوقود والبنية التحتية“.

وأضاف ”سيكون جزء كبير من البنية التحتية يعتمد على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستنتج الطاقة المتجددة اللازمة لتوليد طاقة نظيفة لتقسيم المياه إلى أكسجين وهيدروجين ”أخضر“.