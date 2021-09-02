أمريكا تعلق رحلات "فيرجن غلاكتيك" إلى الفضاء

منعت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، اليوم الخميس، شركة فيرجن غلاكتيك القابضة للسفر في الفضاء من تسيير رحلات على متن ”سبيس-شيب2″، لحين ورود التقرير النهائي للتحقيق في حادث أثناء رحلتها في يوليو /تموز، والتأكد من أن المشكلات لا تؤثر على السلامة العامة.

وأكدت الإدارة، يوم الأربعاء، أنها تحقق في انحراف بمسار الهبوط في الرحلة التي قام بها الملياردير ريتشارد برانسون للفضاء في يوليو /تموز.

وقالت الإدارة، المعنية بحماية السلامة العامة خلال رحلات النقل الفضائية التجارية: ”يجب ألا تعود فيرجن غلاكتيك إلى تسيير الرحلات على متن (سبيس-شيب2) لحين إقرار الإدارة التقرير النهائي بعد التحقيق في الحادثة، وأن تقرر أن المشكلات المتعلقة به لا تؤثر على السلامة العامة“.

ولم ترد فيرجن غلاكتيك بعد على طلب للتعليق، بحسب وكالة ”رويترز“.

ويعد برانسون أول ملياردير يقوم بهذه الرحلة في مركبة طورتها شركة أسسها بنفسه.

وأقلعت الطائرة الفضائية البيضاء بينما كانت متصلة بالجانب السفلي للطائرة الحاملة المزدوجة البدن (إيف)، على اسم والدة برانسون الراحلة.

وبعد وصولها إلى نقطة الانطلاق المرتفعة للغاية عند نحو 46 ألف قدم، انفصلت المركبة ”في إس إس يونيتي“ عن الطائرة الأم بعد أن شغل طاقمها المحرك الصاروخي للمركبة، لتصعد بسرعة الصوت إلى ارتفاع 85.9 كيلومتر في الفضاء.

وحدود الفضاء بحسب الولايات المتحدة تبدأ على ارتفاع ثمانين كيلومترا، وعلى هذا الارتفاع ينتقل لون السماء تدريجيا من الأزرق الداكن إلى الأسود، ويمكن عندها التحليق في ظل انعدام الجاذبية ومراقبة كوكب الأرض.

ومع إغلاق المحرك الصاروخي عند ذروة الصعود، مر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق، قبل أن تتحول المركبة إلى وضع إعادة الدخول للأرض ثم الهبوط مرة أخرى.

واستغرقت الرحلة بأكملها، من الإقلاع إلى الهبوط، نحو ساعة.

ويؤمل أن تشجع رحلة ريتشارد برانسون سياحة الفضاء الناشئة، إذ إنها أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل تقوم بها المركبة إلى الفضاء، وتمثل علامة فارقة في مشروع بدأه برانسون قبل 17 عاما.

وروج ريتشارد برانسون للرحلة ووصفها بأنها استهلال لعصر جديد من سياحة الفضاء، حيث تستعد الشركة التي أسسها عام 2004 لبدء عملياتها التجارية العام المقبل.