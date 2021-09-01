مجلس إدارة "أغذية" الإماراتية يقر الاستحواذ على مجموعة "بي.إم.بي"

ذكرت مجموعة ”أغذية“ الإماراتية، في بيان لها، أن مجلس إدارة مجموعة الأغذية والمشروبات المدرجة في أبوظبي وافق على صفقة للاستحواذ على حصة غير مباشرة في مجموعة ”بي.إم.بي“ للأغذية الصحية والحلوى، في أحدث صفقة استحواذ.

ومجموعة ”بي.إم.بي“ مقرها الإمارات أيضا وهي تنتج وتوزع وجبات خفيفة منها حلويات عربية وشوكولاتة في دول من بينها الولايات المتحدة والسعودية.

وقالت مجموعة ”أغذية“ المملوكة جزئيا للشركة القابضة التابعة لحكومة أبوظبي إنها تتوقع سداد قيمة الصفقة نقدا.

وذكرت أن ”بي.إم.بي“ تعتبر ”حاضنة لعلامات تجارية في مجال الأغذية الصحية“.

وبموجب الصفقة، تشتري شركة تابعة مملوكة جزئيا لأغذية وحدتي ”ريبليت كورب“ و“ميديترينيان كونفكشنري كومباني ليمتد“ مقابل 646.26 مليون درهم (176 مليون دولار) من بائعين مختلفين بما في ذلك الرئيسان التنفيذيان لشركة ”بي.إم.بي“.

وتعمل ”ريبليت“ في الإمارات وفي أنحاء العالم و“ميديترينيان كونفكشنري“ في السعودية.

وتتولى ”فريشفيلدز بروكهاوس درينجر“ مهمة المستشار القانوني لمجموعة ”أغذية“ بينما تتولى المجموعة المالية ”هيرميس“ مهمة المستشار المالي.

ورغم أن القيمة السوقية لأغذية البالغة 1.36 مليار دولار أقل من منافسين في المنطقة مثل مراعي ومجموعة ”صافولا“ في السعودية فإنها توسعت في الآونة الأخيرة من خلال صفقات استحواذ.

وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية لوكالة ”رويترز“ في أبريل/نيسان إنها تعتزم التحول إلى رائد بالقطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025 من خلال تعزيز الكفاءة والقيام بعمليات استحواذ إضافية، بعد موجة من الصفقات في الآونة الأخيرة.

واستحوذت أغذية على شركة ”الإسماعيلية“ للاستثمارات الغذائية والصناعية التي تصنع منتجات لحوم ودواجن مجمدة تحت أربع علامات تجارية في مصر وشركة الفوعة الإماراتية للتمور وشركة اللحوم المجمدة السعودية النبيل للصناعات الغذائية، كما استحوذت أغذية أيضا على شركة مخبز وحلويات الفيصل الكويتية.