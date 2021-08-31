شركات الغرب في المستوطنات الإسرائيلية.. انقسام بين مقاطعة أوروبية وعقوبات أمريكية

انقسمت شركات وصناديق استثمار أوروبية وأمريكية، حول الاستثمار في المستوطنات، بين حركة داعية لمقاطعته، وقوانين تسن ضد من استجاب لها، حسبما ذكرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية.

ودفع قرار شركة ”بن آند جيري“ بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيرة إسرائيلية إلى رفع مقطع مصور لها على ”تيك توك“ وهي ترمي المثلجات التي تنتجها الشركة، احتجاجا على قرارها، فيما تبحث سلسلة من صناديق التقاعد الأمريكية الآن، التخلص من أسهم الشركة التي بحوزتها.

وكانت شركة ”بن آند جيري“ للمثلجات قد أعلنت في وقت سابق، أنها لن تجدد العقد مع موزعها في الأراضي المحتلة عندما ينتهي في نهاية العام المقبل، لأنه ”يتعارض مع قيم الشركة لبيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

انقسامات

وأشارت الصحيفة إلى أن ”رد الفعل العنيف، يسلط الضوء على الانقسامات بين المساهمين الأمريكيين والأوروبيين بشأن إسرائيل وفلسطين، ففيما تدعو الولايات الأمريكية الشركات إلى مواصلة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سحب مستثمرون أوروبيون كبار استثماراتهم جراء مخاوف بشأن حقوق الإنسان“.

ونقلت الصحيفة عن تارا فان هو، المحاضرة في كلية القانون وحقوق الإنسان في جامعة إسيكس، قولها ”إنه تقريبا خيار شبه مستحيل بالنسبة للشركات، أي جانب من المحيط الأطلسي تريد أن تُغضب؟“، مضيفة أن الشركات يجب أن تفكر فيما إذا كان بإمكانها تحمل التأثير المالي بشكل أفضل لإزعاج المساهمين الأمريكيين أو الأوروبيين.

تهديد قانوني

وأشارت الصحيفة إلى أن 35 ولاية أمريكية مررت قوانين لمكافحة حركة المقاطعة المستمرة منذ 10 سنوات، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والتي تضغط على الشركات لعدم وقف العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت أن ”صندوق المعاشات التقاعدية بولاية فلوريدا، الذي استثمر نحو 124 مليون جنيه إسترليني في شركة يونيليفر، أضاف الأخيرة هذا الشهر إلى قائمته السوداء للشركات التي تقاطع إسرائيل“.

وهدد الصندوق بأنه ”إذا لم تكف شركة بن آند جيريز، التي اشترتها يونيليفر العام 2000، عن مقاطعتها خلال 90 يوما من إدراجها، فلن يسمح للصندوق بالاستثمار فيها“.

وأشارت الصحيفة إلى ”استخدام التشريع المناهض لحركة المقاطعة؛ للحصول على التزامات من الشركات بما في ذلك إير بي إن بي للتأجير والعطلات، التي تعرضت لضغوط من صناديق التقاعد بما في ذلك في إلينوي وفلوريدا بعدما قالت إنها ستزيل قوائم المنازل في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية في 2018، لكنها تعهدت لاحقا بأنها لن تقاطع إسرائيل“.

وأُجبرت شركة ”جي فور إس“ للأمن على طمأنة صناديق التقاعد الحكومية الأمريكية بأن قرارها بيع أعمالها في إسرائيل في العام 2016 جاء على أساس ”أسس إستراتيجية وتجارية“، وليس بسبب ضغوط من حركة المقاطعة.

مخاطر ملازمة

وتستهدف حركة المقاطعة، بحسب الصحيفة، البنوك المتهمة بتمويل المستوطنات، وشركات الأمن والاتصالات التي يمكن استخدام تقنيتها للمراقبة، والشركات العاملة في البناء والهدم في المناطق المحتلة.

ونوهت الصحيفة بأن بعض المستثمرين الأوروبيين دعوا الشركات إلى الحد من عملياتها في المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي غير قانونية، بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن ”كي إل بي“، أكبر صندوق تقاعد في النرويج بأصول تبلغ 95 مليار دولار، الشهر الماضي، أنه تخلص من 16 شركة بسبب ”مساهمة غير مقبولة في مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان“ في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن كيران عزيز، كبيرة محللي الاستثمارات المسؤولة في صندوق ”كي إل بي“ المساهم في شركة ”يونيلفر“، قولها إن المستثمرين المسؤولين بحاجة إلى ”مراعاة المخاطر الملازمة للعمل في الأراضي المحتلة ومناطق النزاع“.

وأضافت: ”اتخذت كي إل بي هذا القرار علنا، ونتوقع أن يحذو مستثمرون آخرون حذوها في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث يتزايد الاستثمار المسؤول بشكل سريع“.

وبحسب الصحيفة، فقد استبعد صندوق النفط العملاق النرويجي، وهو مستثمر مؤسسي كبير، مؤخرا شركتين إسرائيليتين، بينما انسحب صندوق ”سوبر فند“ النيوزيلندي، من 5 بنوك إسرائيلية.

وأشارت إلى أن مستثمرين آخرين خفضوا بصورة تدريجية حيازاتهم في شركات لها صلات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أعلنت حركة المقاطعة العام الماضي، أن صندوق المعاشات الهولندي ”إيه بي بي“ انسحب من بنكين إسرائيليين لأسباب منها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.