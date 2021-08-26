شركة إماراتية تدرس طرح إحدى أكبر عمليات بيع الأسهم في البلاد

قالت مصادر، إن الإمارات العالمية للألمنيوم، تدرس طرحًا عامًا أوليًا محتملًا، العام المقبل، فيما قد يكون إحدى أكبر عمليات بيع الأسهم في الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

وقالت 3 مصادر مطلعة طلبت عدم نشر أسمائها لأن المسألة غير معلنة إن ”الإمارات العالمية للألمنيوم، إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في العالم، تدرس مقترحات من بنوك تقدمت بعروض للاضطلاع بأدوار استشارية“.

وامتنعت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التعقيب حين اتصلت بها ”رويترز“، اليوم الخميس.

وتبحث الشركة طرح ما بين 10 و 20% من أسهمها للمستثمرين في الأسهم، وتقدر بنوك، بناء على نظرة أولية، قيمة الشركة بين 16 و19 مليار دولار.

وقال أحد المصادر، إن الشركة تتوقع أن تلقي البنوك نظرة جديدة على تقييمها، وتختبر شهية المستثمرين للصفقة وعوامل أخرى.

وبلغت أسعار الألومنيوم مستوى قياسيًا في أوروبا، والولايات المتحدة، هذا الشهر، وقد تؤثر في القرار والإقبال على الطرح العام الأولي وفقًا للمصادر.

وقالت المصادر، إن ”روتشيلد آند كو“، البنك الذي تسيطر عليه عائلة روتشيلد، يقوم بدور المستشار المالي في العملية. إلا أنه لم يرد على طلب للتعقيب.

ولم يُكشف بعد عن قرار الإمارات العالمية للألمنيوم بخصوص تكليف بنوك، لكن المصادر تتوقع أن تشمل الصفقة عدة بنوك استثمار دولية إلى جانب بنكين محليين، هما: أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني.

ولم يرد بنك أبوظبي الأول على طلب للتعقيب، وأحجم بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق.

وتأسست الإمارات العالمية للألمنيوم، المملوكة على نحو مشترك لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في العام 2013، عند اندماج شركتي دبي للألمنيوم، والإمارات للألمنيوم في أبوظبي، المملوكتين لحكومتي الإمارتين. وامتنعت مبادلة عن التعقيب، ولم ترد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على طلب للتعليق.

وتملك الشركة مصاهر للألمنيوم في أبوظبي ودبي، ومنجمًا للبوكسيت في غينيا، وأعلنت تحقيق أرباح أساسية 4.1 مليار درهم (1.12 مليار دولار)، للعام الماضي، من 2.5 مليار درهم قبلها بعام.

وتأجلت خطة سابقة لإدراج الإمارات العالمية للألمنيوم في 2018، بعدما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا على صادرات الألمنيوم من الإمارات، وألغى ترامب الرسوم قبل ترك المنصب، لكن الرئيس جو بايدن عاود فرضها في فبراير/ شباط.