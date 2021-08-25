شركة إماراتية بارزة تبحث عن فرص استثمار في تركيا

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة في أبوظبي، سيد بصر شعيب، عن أن الشركة تبحث عن فرص استثمار في تركيا بقطاعات تشمل الرعاية الصحية والصناعة وتصنيع الأغذية.

وقال شعيب إن ”وفدًا من الشركة يزور تركيا هذا الأسبوع بحثًا عن فرص“، مضيفًا أنه ”في اللحظة التي تُفتح أمامنا سوق جديدة، يكون فريقنا هناك، وأن العالمية القابضة تبحث عن فرص بقطاعات الرعاية الصحية، والصناعة، وتصنيع الأغذية في تركيا“، لافتا إلى أن ”تركيا تمتلك واحدة من أكبر منشآت تصنيع الأغذية لذا ندرس ذلك أيضا“.

وتأتي الخطوة مع بوادر تحسن في العلاقات بين الإمارات وتركيا مع تحرك أنقرة لتخفيف حدة التوترات مع عدة قوى عربية.

وأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثات مع مستشار الأمن الوطني بالإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي في اجتماع ركز _أيضًا_ على التعاون الاقتصادي.

والشيخ طحنون رئيس مجلس إدارة العالمية القابضة التي أضحت أعلى الشركات قيمة ببورصة أبوظبي في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر مطلع على الأمر في إسطنبول إن ”الشركة الإماراتية تسعى للاستحواذ على حصص أقلية في بضع شركات، وتفحص بعض الصفقات متوسطة الحجم في عدة قطاعات“.

وفي الأسبوع الماضي، قال أردوغان إنه ”يأمل في إجراء محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن علاقات اقتصادية أوثق“.