"العالمية القابضة" في أبوظبي تسعى لصفقات استحواذ بمليارات الدولارات

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة بأبوظبي، سيد بصر شعيب، أن الشركة تدرس عمليات استحواذ ببضعة مليارات من الدولارات في العديد من القطاعات، من بينها التطوير العقاري في أبوظبي.

وقال شعيب في مقابلة مع ”رويترز“، إن ”العالمية القابضة – وهي الشركة الأعلى قيمة ببورصة أبوظبي حاليا بقيمة سوقية 72 مليار دولار – تدرس أيضا طرحا عاما أوليا في 2022 لشركة الرعاية الصحية بيور هيلث التي تملك فيها حصة أغلبية“.

وكان لـ“بيور هيلث“ دور مهم في الكشف عن إصابات كورونا في الإمارات.

وتابع شعيب أن ”الشركة – وهي تكتل محكم وتنشط في قطاعات من الغذاء إلى الترفيه – تقترب من الاستحواذ على شركة تطور عقارات من الفئة الثانية في أبوظبي، مما يُضاف إلى حصة الأقلية غير المباشرة التي تمتلكها في الدار العقارية“.

ولم يحدد شعيب الأهداف أو القيمة المحتملة للصفقة العقارية.

وقال شعيب: ”في جميع القطاعات للمحاور التسعة العمودية التي نعمل فيها، نبحث عن صفقات استحواذ.. ثمة صفقات استحواذ ببضعة مليارات الدولارات ندرسها“.

وأضاف أن الشركة تبحث عن 3 أو 4 شركات في قطاع الغذاء، وتستهدف شركات في قطاعات الرعاية الصحية والترفيه والتجزئة.

وأوضح شعيب أن الصفقات الجديدة ستمول من قروض مصرفية لأول مرة، بينما تخطط الشركة لطرح باكورة سنداتها العام المقبل، مما يسهم في الحصول على تصنيف ائتماني من أجل مزيد من الشفافية.

وأعلنت الشركة نمو الأرباح خلال العام ونصف العام الماضي، وارتفع سعر السهم لأكثر من 3 أمثاله منذ بداية العام الجاري إلى 146.1 درهم عند الإغلاق أمس. وفي حزيران/ يونيو الماضي، تقدمت على شركة اتصالات كأعلى الشركات قيمة في بورصة أبوظبي.

وقال شعيب إن العالمية القابضة تعتزم إدراج 6 شركات إجمالا هذا العام، لإتاحة مزيد من الفرص للمستثمرين المحليين في سوق أبوظبي.

ولكنه ذكر أنه لا توجد خطط لصرف توزيعات، إذ إن الهدف تنمية عمليات الشركة والاستثمار في أنشطتها لتعزيز صعود سعر السهم.